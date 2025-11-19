Hindustan Hindi News
school assembly news headlines today : 19 November news headlines for school assembly world news india news
School Assembly News Headlines November 19 : स्कूल असेंबली के लिए 19 नवंबर की देश दुनिया की प्रमुख खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines in Hindi 19 November : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

Wed, 19 Nov 2025 07:58 AMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान
School Assembly News Headlines November 19 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 19 नवंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

सिर्फ फोटो, क्यूआर कोड वाला आधार देने पर विचार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण आधारधारक के डेटा के दुरुपयोग को रोकने के लिए ऐसा आधार कार्ड जारी करने पर विचार कर रहा है जिसमें केवल धारक की फोटो और एक क्यूआर कोड हो।

बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया सरल हो

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बच्चों के लापता होने से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि देश में बच्चा गोद लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है और इसे आसान/व्यवस्थित करने की जरूरत है।

अल फलाह समूह के चेयरमैन को ईडी ने गिरफ्तार किया

ईडी ने मंगलवार को अल फलाह समूह के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दिकी को धन शोधन निवारण अधिनियम में गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले, ईडी ने यूनिवर्सिटी के ओखला स्थित कार्यालय के साथ दिल्ली-एनसीआर में 19 ठिकानों पर सुबह पांच बजे छापेमारी की।

पहली बुलेट ट्रेन सूरत-वापी के बीच दौड़ेगी

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को कहा कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन का उद्घाटन अगस्त 2027 में होगा। शुरुआती चरण में यह गुजरात के सूरत और वापी के बीच 100 किलोमीटर हिस्से में चलेगी।

दिल्ली में हेल्थ इमरजेंसी:एम्स

एम्स के चिकित्सकों ने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की मौजूदा स्थिति को स्वास्थ्य आपातकाल करार देते हुए चेतावनी जारी की है।

दुर्दांत नक्सली माडवी हिडमा ढेर

खूंखार नक्सली कमांडर माडवी हिडमा को सुरक्षाबलों ने मंगलवार सुबह को मार गिराया। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीतारामराजू जिले के मारेदुमिल्ली के पास सुबह हुई इस मुठभेड़ में हिडमा की पत्नी राजे समेत छह नक्सली मारे गए।

बिहार में विधायक दल के नेता का चयन आज, शपथ कल

एनडीए विधायक दल के नेता का चयन बुधवार को होगा। मुख्यमंत्री आवास एक अणे मार्ग में एनडीए विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें सीएम नीतीश कुमार नेता चुने जाएंगे। अगले दिन गुरुवार को नीतीश कुमार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

आर्थिक जगत

सोना ₹3900, चांदी 7800 रुपये गिरी

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के सर्राफा बाजार में मंगलवार को सोने की कीमत 3,900 रुपये टूटकर 1,25,800 रुपये प्रति 10 ग्राम रह गई। वहीं, चांदी की कीमतों पर भी दबाव रहा, यह 7,800 रुपये गिरकर 1,56,000 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई।

हर प्लेसमेंट एजेंसी का पंजीकरण जरूरी होगा

केंद्र सरकार घरेलू और विदेशी प्लेसमेंट एजेंसियों की जवाबदेही तय करने और कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा के लिए कानून लाने जा रही है। निजी प्लेसमेंट एजेंसी (विनियमन) अधिनियम 2025 के जरिए इन्हें कानून के दायरे में लाया जाएगा और इनका पंजीकरण अनिवार्य किया जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

ट्रंप ने एच-1बी वीजा के समर्थन को फिर दोहराया

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर एच-1बी वीजा का समर्थन किया है। उनका कहना है कि विदेशों से आने वाले कामगार जरूरी हैं, क्योंकि वे अमेरिकी कामगारों को प्रशिक्षित करते हैं।

भारत-पाकिस्तान समेत आठ युद्ध रुकवाए : ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को एक बार फिर दोहराया कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका था। व्हाइट हाउस में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ हुई बैठक में उन्होंने यह दावा किया।

India News
