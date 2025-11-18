School Assembly News Headlines November 18 : स्कूल असेंबली के लिए 18 नवंबर की देश दुनिया की प्रमुख खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines in Hindi 18 November : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

School Assembly News Headlines November 18 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 18 नवंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें आतंकी उमर का प्रमुख सहयोगी जसीर दबोचा लाल किला कार विस्फोट की जांच कर रही एनआईए ने सोमवार को आतंकी उमर उन नबी के प्रमुख सहयोगी जसीर बिलाल वानी को श्रीनगर से गिरफ्तार किया है।

आईएमईआई से छेड़छाड़ पर जेल होगी मोबाइल फोन के 15 अंकों वाले इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यानी आईएमईआई नंबर सहित अन्य दूरसंचार पहचान से छेड़छाड़ को अब गंभीर अपराध माना जाएगा। यह जानकारी दूरसंचार विभाग ने सोमवार को दी।

प्रदूषण से राहत के लिए पूरे साल निर्माण कार्य नहीं रोक सकते: कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह दिल्ली-एनसीआर में खराब वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए साल भर निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध जैसे कठोर कदम उठाने के पक्ष में नहीं है। अदालत ने वायु प्रदूषण के दीर्घकालिक समाधान की वकालत की।

उमरा पर गए 42 भारतीयों की मौत सऊदी अरब में मदीना के पास सोमवार तड़के भीषण बस हादसा हुआ। इसमें तेलंगाना के 42 भारतीय उमरा तीर्थयात्रियों सहित कुल 44 लोगों की मौत हो गई। हादसे में एक भारतीय यात्री जीवित बच गया। उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है।

आजम खां और बेटे को सात साल की कैद सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड मामले में कोर्ट ने सोमवार को आजम खां और अब्दुल्ला आजम को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

एसआईआर के 50 करोड़ से फॉर्म बांटे निर्वाचन आयोग ने सोमवार को कहा कि नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 51 करोड़ मतदाताओं में से 50 करोड़ से अधिक वोटरों को विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत गणना फॉर्म वितरित किए जा चुके हैं।

ट्रेलर था ऑपरेशन सिंदूर :सेना प्रमुख सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने सोमवार को कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना ने केवल 88 घंटे का ट्रेलर दिखाया था। अगर पाकिस्तान आतंकवाद को बढावा देना जारी रखता है तो सेना ने उसे सबक सिखाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी है।

जिम कॉर्बेट में अवैध निर्माण गिराने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में उत्तराखंड सरकार को जिम कार्बेट टाइगर रिजर्व में तीन महीने में अवैध निर्माण गिराने का आदेश दिया है।

नए सत्र से कक्षा-3 से एआई की पढ़ाई केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि सरकार की योजना कक्षा 3 से आगे एआई आधारित शिक्षा शुरू करने की है। नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट फेस्टिवल 2025 के उद्घाटन के दौरान उन्होंने यह बात कही।

आर्थिक जगत अमेरिका से पहली बार एलपीजी खरीदेगा भारत अमेरिका और भारत के बीच तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) आयात को लेकर बड़ा करार हुआ है। अमेरिका के साथ एक वर्ष के लिए लगभग 22 लाख टन प्रतिवर्ष एलपीजी आयात का अनुबंध किया गया है।

आयकर रिफंड दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि कहा, कुछ गलत आयकर ‘रिफंड’ या कटौतियों का दावा किया जा रहा था। इसलिए कम राशि के ‘रिफंड’ जारी किए जा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि शेष ‘रिफंड’ इस महीने या दिसंबर तक जारी कर दिए जाएंगे।

सोना 300 रुपये बढ़ा, चांदी फिसली विदेशी बाजारों में मजबूत रुख के बीच सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में सोने की कीमत 300 रुपये बढ़कर 1,29,700 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। चांदी 1,000 रुपये घटकर 1,63,800 रुपये प्रति किलोग्राम (सभी करों सहित) रह गई।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार ईरान में भारतीयों की वीजा छूट खत्म ईरान ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा सुविधा को निलंबित कर दिया है। 22 नवंबर से भारतीय बिना वीजा के ईरान में प्रवेश नहीं कर सकेंगे।