School Assembly News Headlines today 17 November : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

School Assembly News Headlines today 17 November : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 17 नवंबर की समाचार सुर्खियां- राष्ट्रीय खबरें वायुसेना प्रमुख ने कहा, रक्षा नेटवर्क पर भीतरी खतरा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आशुतोष दीक्षित ने सोमवार को नेशनल सिक्योरिटी समिट 3.0 में कहा कि साइबर हमलों को रोकने के लिए रक्षा नेटवर्क पूरी तरह सुरक्षित है। हमारे नेटवर्क एयर-गैप्ड (इंटरनेट से पूरी तरह अलग) हैं, इसलिए उन पर साइबर हमला नहीं हो सकता। इस वजह से इनसाइडर थ्रेट (अंदरूनी खतरा) पैदा किया जा रहा है और हम इसके प्रति पूरी तरह सतर्क हैं।

एनटीए देश के हर जिले में स्थायी परीक्षा केंद्र बनाएगी प्रतियोगी परीक्षाओं को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की दिशा में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) देश के हर जिले में कम से कम दो स्थायी परीक्षा केंद्र विकसित करने की योजना पर काम कर रही है। इनमें एक मुख्य परीक्षा केंद्र होगा, जबकि दूसरा वैकल्पिक केंद्र के रूप में तैयार किया जाएगा।

कोर्ट ने बिलकिस बानो मामले के दो दोषियों की उम्रकैद पर रोक लगाई सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो केस में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा पर रोक लगाते हुए उन्हें जमानत दे दी। गुजरात दंगों के दौरान बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या के मामले में दोनों सजा काट रहे थे।

विपक्ष ने याचिका में पूछा, फॉर्म 6 किसने बदला राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेताओं ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इसमें उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव जैसे एसआईआर प्रक्रिया पर चुनाव आयोग से सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। लंबित याचिका में नया आवेदन देते हुए राहुल और अन्य नेताओं ने उप चुनाव आयुक्त (जिन्होंने आयोग की ओर से जवाब दाखिल किया था), मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों से शपथ-पत्र के जरिए जवाब मांगा।

सच बताने के लिए लिखी किताब : सोनिया पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सोमवार को कहा कि उन्होंने परिवार की सच्चाई बताने के लिए संस्मरण लिखा। उन्होंने कहा कि उनके और परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा था, उनमें से ज्यादातर बातें हकीकत से परे थीं, इसलिए यह किताब लिखी। बेटे राहुल गांधी और बेटी प्रियंका गांधी के साथ किताब ‘बिलॉन्गिंग, ए जर्नी ऑफ लव’ का औपचारिक विमोचन करने के बाद सोनिया गांधी ने कहा कि किताब को मिली प्रतिक्रिया से वह अभिभूत हैं। एक सप्ताह में किताब की दो लाख प्रतियां बिक चुकी हैं।

यमुना भारी खर्च के बाद भी मैली सुप्रीम कोर्ट ने यमुना के प्रदूषण पर कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि भारी रकम खर्च करने के बावजूद प्रदूषण कम होने की जगह और बढ़ गया। अदालत ने कहा-यह यमुना के किनारे बसे कस्बों-शहरों के नागरिक प्रशासन की विफलता को दर्शाता है।

कुलगाम हमले में शामिल एक आतंकवादी मारा गया जम्मू कश्मीर के कुलगाम में पिछले हफ्ते सीआरपीएफ जवानों पर हुए हमले में शामिल एक आतंकी को सुरक्षाबलों ने सोमवार को मार गिराया। इस दौरान लश्कर-ए-तैयबा का एक आतंकी लतीफ भट निकल भागने में कामयाब रहा। हालांकि, उसके पैर में गोली लगने की आशंका है।

आईआईटी दिल्ली दुनिया के शीर्ष 200 शिक्षण संस्थानों में शामिल क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग- 2027 में आईआईटी दिल्ली देश का शीर्ष रैंकिंग वाला शिक्षण संस्थान है। इसके बाद आईआईटी खड़गपुर और दिल्ली विश्वविद्यालय का स्थान है। वैश्विक स्तर के शीर्ष 200 संस्थानों में आईआईटी दिल्ली को 194वां स्थान मिला है।

एनबीसीसी ने कहा, लोग नहीं चाहते तो प्रोजेक्ट से हटने को तैयार सार्वजनिक क्षेत्र की भवन निर्माण कंपनी एनबीसीसी के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी है कि यदि घर खरीदार नहीं चाहते कि वे रुकी हुई परियोजनाओं के काम को पूरा करने में शामिल रहें तो वे इस काम से बाहर होना चाहेगा। हालांकि, अदालत ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया है।

सपा के साथ सीट बंटवारे की रणनीति पर कांग्रेस में मंथन उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन और सीट बंटवारे पर चर्चा से ठीक पहले कांग्रेस ने सोमवार को अपनी रणनीति को अंतिम रूप दिया। इसमें पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अध्यक्षता में हुई प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक में सीट बंटवारे और चुनाव प्रचार रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई।

आर्थिक जगत थोक महंगाई तीसरे महीने भी बढ़ी, 12 फीसदी के पार हुई ईंधन, बिजली के साथ गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतों में तेजी के कारण अक्तूबर में थोक मुद्रास्फीति दर बढ़कर 12.29 प्रतिशत हो गई। सितंबर में थोक महंगाई दर 11.39 प्रतिशत थी। सोमवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, यह आधार वर्ष 2022-23 वाली नई थोक मूल्य सूचकांक शृंखला का अबतक का उच्च स्तर है। खाद्य पदार्थों की महंगाई दर अक्तूबर में बढ़कर 8.26% रही।

टीवीएस परिवार में संपत्ति के बंटवारे पर खींचतान टीवीएस औद्योगिक परिवार की सदस्य लक्ष्मी वेणु ने पिता वेणु श्रीनिवासन की संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे की औपचारिक मांग की है। इस कदम से परिवार के भीतर उत्तराधिकार को लेकर विवाद और गहरा गया है। लक्ष्मी के कार्यालय के अनुसार, उन्होंने पिता को बंटवारे का नोटिस भेजा है। लक्ष्मी का कहना है कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के तहत उन्हें संपत्ति में समान हिस्सेदारी का अधिकार है।

एआई की बढ़ती मांग से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के दाम तेज उछले एआई की बढ़ती मांग से मेमोरी चिप की किल्लत बढ़ी है। इसी बीच तांबा-एल्युमीनियम और स्टील की महंगाई ने इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले कलपुर्जों की कीमतें भी तेजी से बढ़ा दी हैं। ऐसे में मोबाइल फोन, टीवी, फ्रिज, एसी और वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों के दाम तेजी से बढ़े हैं।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार प्रधानमंत्री का मनीला में भारतीय समुदाय ने किया भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि आसियान देशों के साथ भारत के संबंध उसकी ‘एक्ट ईस्ट’ नीति के केंद्र में हैं। साथ ही ‘महासागर’ विजन में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। ‘महासागर’ का अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक एवं समग्र प्रगति है। यह भारत का विस्तारित वैश्विक समुद्री दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री दो महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलनों में हिस्सा लेने के लिए फिलीपींस की राजधानी मनीला पहुंचे हैं। इनका उद्देश्य दक्षिण-पूर्व एशियाई और पूर्वी एशियाई देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना तथा क्षेत्रीय एवं वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा करना है। मोदी आज 23वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन और 21वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे।

ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने पर्यावरण को लेकर भारत के योगदान की तारीफ की ब्रिटेन के प्रिंस विलियम ने सोमवार को मुंबई में अर्थशॉट प्राइज 2026 इम्पैक्ट असेंबली में कहा कि किसी भी अन्य देश की तुलना में भारत में इस पुरस्कार के सर्वाधिक विजेता और अंतिम प्रतिभागी रहे हैं। पर्यावरण और व्यापार जगत के नेताओं, निवेशकों के समक्ष उन्होंने भारत के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ चल सकते हैं।

इमरान ने जजों को लिखा, शायद जिंदा न लौट पाऊं पाकिस्तान की जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों को पत्र लिखकर कहा कि शायद मैं जेल से जिंदा न लौट पाऊं। उन्होंने अपने और पत्नी बुशरा बीबी के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील की है।

बालेन के दौरे से सुलझेगा सीमा विवाद भारत और नेपाल के बीच रोटी-बेटी के रिश्ते भले ही सदियों पुराने हों, लेकिन दोनों देशों के बीच सीमा विवाद किसी से छिपे नहीं हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह उर्फ बालेन का प्रस्तावित भारत दौरा इन विवादों को सुलझाने की दिशा में नई उम्मीद जगा रहा है।

खेल समाचार जय शाह दूसरी बार आईसीसी चेयरमैन जय शाह को दो साल के दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से निर्विरोध आईसीसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने सोमवार को यह घोषणा की। आईसीसी ने कहा कि इससे खेल के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ पर निरंतरता सुनिश्चित होगी।

रजत मध्य प्रदेश के पहले शतकवीर रजत पाटीदार की रिकॉर्ड तोड़ तूफानी शतकीय पारी से मध्य प्रदेश ने सोमवार को सैयद मुश्ताक अली टी-20 ट्रॉफी में असम को 131 रन से धो दिया। यह एमपी की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2024 में मिजोरम को 102 रन से धोया था। पाटीदार ने 48 गेंदों में 13 छक्कों और आठ चौकों से 135 की नाबाद पारी खेली। वह एमपी की ओर से इस टूर्नामेंट सैकड़ा जड़ने वाले पहले खिलाड़ी बने।