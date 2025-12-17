Hindustan Hindi News
School Assembly News Headlines 17 December : स्कूल असेंबली के लिए 17 दिसंबर की देश विदेश की बड़ी खबरें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines 17 December : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है।

Dec 17, 2025 07:09 am ISTPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
School Assembly News Headlines 17 December Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 17 दिसंबर 2025 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।

यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 17 दिसंबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

विरोध के बीच विकसित भारत ‘जी राम जी’ बिल पेश

विपक्ष के तीखे विरोध के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में विकसित भारत, रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) यानी जी-राम-जी विधेयक पेश किया। यह विधेयक महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के स्थान पर लाया गया है। विपक्ष दलों ने इसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान बताते हुए विधेयक को वापस लेने या स्थायी समिति को भेजने की मांग की।

गोवा अग्निकांड में आरोपी लूथरा बंधु भारत लाए गए

गोवा में नाइटक्लब अग्निकांड के आरोपी लूथरा बंधुओं को थाईलैंड से दस दिन बाद प्रत्यर्पित कर मंगलवार को भारत लाया गया। दिल्ली हवाईअड्डे पर उतरते ही गौरव और सौरभ लूथरा को दिल्ली और गोवा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस अग्निकांड में 25 लोगों की मौत हो गई थी।

एक करोड़ मतदाता सूची से बाहर हुए

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को तीन राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों की मसौदा मतदाता सूची जारी की। इस सूची में एक करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं।

बीएस 6 वाहनों को ही दिल्ली में प्रवेश मिलेगा

बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि बीएस-6 से कम मानक वाले वाहनों को गुरुवार से राजधानी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। साथ ही प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के बिना वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं मिलेगा।

मोदी ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मंगलवार को इथियोपिया में उनके समकक्ष अबी अहमद अली ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान, ‘द ग्रेट ऑनर निशां ऑफ इथियोपिया’ से सम्मानित किया।

नकदी प्रकरण में लोकसभा महासचिव को नोटिस भेजा

र में लगी आग बुझाने के दौरान बड़े पैमाने पर नकदी मिलने के के बाद महाभियोग का सामना कर रहे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संसद के संसद के दोनों सदनों के महासचिव को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जस्टिस वर्मा ने आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा न्यायाधीशों (जांच) अधिनियम, 1968 के तहत गठित संसदीय समिति की वैधता को चुनौती दी है।

देश के सभी राज्यों में एनआईए कोर्ट बनाई जाएंगी: केंद्र

केंद्र सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आतंकवाद से जुड़े मामलों की तेज सुनवाई के लिए हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक समर्पित अदालत बनाई जाएगी। जहां 10 से ज्यादा एनआईए केस हैं, वहां एक से अधिक अदालतें होंगी।

आर्थिक जगत

रुपया पहली बार डॉलर के मुकाबले 91 के पार

अमेरिका मुद्रा के मुकाबले रुपया मंगलवार को 91 प्रति डॉलर के ऊपर निकल गया। बाद में 15 पैसे टूटकर अब तक के सबसे निचले स्तर 90.93 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में कोई सफलता न मिलने और विदेशी पूंजी की निरंतर निकासी से रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई है।

म्यूचुअल फंड के शुल्क में कमी करने पर विचार आज

सेबी निवेशकों के फायदे के लिए म्यूचुअल फंड के नियमों में बड़े बदलाव की तैयारी करने जा रही है। बाजार नियामक सेबी की बुधवार को होने वाली बोर्ड बैठक में म्यूचुअल फंड की फीस कम करने, आईपीओ के नियमों को आसान बनाने और निवेशकों के खर्चों में पारदर्शिता लाने पर फैसला हो सकता है।

विदेशी पूंजी निकासी तेज होने से सेंसेक्स फिसला

विदेशी कोषों की लगातार निकासी, डॉलर के मुकाबले रुपये के रिकॉर्ड निचले स्तर पर चले जाने और वैश्विक बाजारों के सुस्त रुख के बीच मंगलवार को स्थानीय शेयर बाजार बड़ी गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 533 अंक लुढ़क गया जबकि सेंसेक्स में 167 अंक की गिरावट रही। यह शेयर बाजार में गिरावट का लगातार दूसरा दिन रहा। सोमवार को भी बाजार मामूली गिरावट के साथ बंद हुए थे।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

भारत-जॉर्डन अगले पांच वर्षों में कारोबार को दोगुना करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत-जॉर्डन द्विपक्षीय व्यापार को अगले पांच वर्ष में दोगुना करके पांच अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने का मंगलवार को प्रस्ताव रखा। साथ ही जॉर्डन की कंपनियों को देश की उच्च आर्थिक वृद्धि का लाभ उठाने व अच्छा मुनाफा कमाने के लिए आमंत्रित किया।

यूक्रेन का पहली बार समुद्र के भीतर से पनडुब्बी पर हमला

यूक्रेन ने एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के तहत पहली बार अंडरवाटर (पानी के नीचे) ड्रोन का इस्तेमाल करके रूस की एक आधुनिक हमलावर पनडुब्बी को निशाना बनाया और उसे नष्ट कर दिया। हालांकि, रूसी मीडिया ने हमले से किसी भी तरह के नुकसान से इनकार किया है।

खेल समाचार

आज इकाना स्टेडियम में होगा भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला

भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की सीरीज का चौथा एवं अहम मुकाबला बुधवार को अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत टूर्नामेंट में 2-1 आगे है और मेजबान यहां एक और जीत दर्ज कर सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेंगे।

सबालेंका फिर साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी

दुनिया की नंबर एक महिला टेनिस खिलाड़ी आर्यना सबालेंका ने कोर्ट पर फिर अपनी बादशाहत साबित कर दी है। बेलारूस की 27 वर्षीय सबालेंका लगातार दूसरी बार डब्ल्यूटीए की साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुनी गईं। सोमवार को यह घोषणा की गई।

