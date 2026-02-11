School Assembly News Headlines 11 February : स्कूल असेंबली के लिए 11 फरवरी की देश विदेश की बड़ी खबरें
School Assembly News Headlines 11 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं।
School Assembly News Headlines 11 February Today : स्कूल असेंबली के दौरान देश विदेश की ताजा खबरों से छात्रों को रूबरू करवाने के लिए देश, विदेश, आर्थिक, खेल जगत की खबरें पढ़ी जाती हैं। इस दौरान देश दुनिया की खबरों पर चर्चा होती है। ग्रुप डिस्कशन होता है। यह एक्टिविटी बच्चों को देश का अच्छा नागरिक बनाने में काफी मददगार भी साबित होती है। स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज यानी कि 11 फरवरी 2026 को देश दुनिया की बड़ी खबरें क्या हैं।
राष्ट्रीय खबरें
स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव
विपक्ष ने मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने का प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस लोकसभा सचिवालय को सौंप दिया। इस पर 118 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। सूत्रों के अनुसार, प्रस्ताव पर नौ मार्च को चर्चा हो सकती है।
कंटेंट एआई से बना तो बताना होगा, फर्जी वीडियो तीन घंटे में हटेगा
केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए नियम सख्त कर दिए हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) द्वारा तैयार हर फोटो, वीडियो पर स्पष्ट लेबल लगाना अनिवार्य होगा। इसके अलावा अगर इन प्लेटफॉर्म्स पर कोई गलत, गैर-कानूनी वीडियो या फोटो डाली जाती है, तो कंपनियों को उसे सूचना मिलने के सिर्फ तीन घंटे में हटाना होगा।
जमानत के लिए रुपये भरने की शर्त अनुचित: शीर्ष कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को जमानत या अग्रिम जमानत देने के लिए पैसे जमा कराने की शर्त नहीं होनी चाहिए। शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि तथ्यों पर विचार करने के जमानत बनती है तो अदालत को आगे बढ़ना चाहिए, न कि जमानत देने के लिए पैसे जमा कराने की शर्त लगानी चाहिए।
फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदला जाएगा
नेटफ्लिक्स इंडिया ने मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म ‘घूसखोर पंडत’ का नाम बदल दिया जाएगा।
नर्सिंग कार्मिकों को पूर्व सैनिकों के कोटे का लाभ
केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों को पुन: रोजगार प्रदान करने संबंधी नियमों में संशोधन किया है। अब सेना नर्सिग सेवा के कार्मिकों को भी इसके दायरे में लाया गया है। इससे सरकारी सेवाओं में दोबारा रोजगार हासिल करने में मदद मिलेगी।
लापता बच्चों के पीछे कहीं देशव्यापी नेटवर्क तो नहीं
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को यह पता लगाने का निर्देश दिया कि देश के अलग-अलग हिस्सों से बच्चों के लापता होने की घटनाओं के पीछे कोई देशव्यापी नेटवर्क है या कोई राज्य स्तरीय विशिष्ट समूह तो नहीं है। शीर्ष अदालत ने केंद्र को सभी राज्यों से आंकड़े एकत्र करने का निर्देश देते हुए कहा कि यह पता लगाने की जरूरत है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई पैटर्न है या ये रैंडम (आकस्मिक)हैं।
अभिनेता रणवीर सिंह को धमकी, घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई गई
बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह को व्हाट्सएप पर अनजान लोगों से धमकी मिली है। इसके बाद मुंबई पुलिस ने उनके घर के आस-पास सुरक्षा कड़ी कर दी है।
आर्थिक जगत
बांग्लादेश को छूट देने से कपड़ा निर्यात पर असर
द्विपक्षीय व्यापार को लेकर अमेरिका और बांग्लादेश के बीच होने जा रहे समझौते ने भारतीय के कपड़ा एवं वस्त्र उद्योग की चिंता बढ़ा दी है। समझौते के तहत एक नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत अमेरिका द्वारा बांग्लादेश से आयात होने वाले कपड़े पर आयात शुल्क शून्य रखा जाएगा।
करार को अंतिम रूप देने पर काम होगा : अमेरिका
अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास एवं कार्यालय ‘व्हाइट हाउस’ ने कहा है कि आने वाले हफ्तों में अमेरिका और भारत व्यापार पर अंतरिम समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में काम करेंगे।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए आय विवरण का फॉर्म सरल
सरकार ने नई आयकर नियमावली का जो ड्राफ्ट जारी किया है उसके मुताबिक 75 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ नागरिकों के लिए फॉर्म 12बीबीए को सरल बनाया गया है। यह एक घोषणा पत्र होता है जिसे बैंक को देना होता है, जिसमें आय के विवरण की घोषणा करनी होती है।
ईरान से आयात के विवरण अमेरिका ने मांगे : अदाणी
अदाणी समूह की प्रमुख कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (एईएल) ने मंगलवार को कहा कि एक अमेरिकी एजेंसी ने प्रतिबंधित इकाइयों के साथ लेनदेन की गैर-आपराधिक जांच के तहत ईरान से पेट्रोलियम उत्पादों के कथित आयात को लेकर कंपनी से जानकारी मांगी है।
अंतर्राष्ट्रीय समाचार
बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या
बांग्लादेश में चुनाव से पहले सोमवार को एक और 62 वर्षीय हिंदू कारोबारी की बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान सुशेन चंद्र सरकार के रूप में हुई है। मीडिया रिपोर्ट में मंगलवार को यह जानकारी दी गई है।
बलूचिस्तान में सेना टैंक के साथ पहुंची
बलूचिस्तान में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच तनाव जारी है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पाक सुरक्षा बल मंगलवार को टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ बलूचिस्तान के नुश्की में घुस गए और सुरक्षा बढ़ा दी है।
खेल समाचार
टी20 विश्व कप 2026 में पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रनों से हराया — यह लगातार दूसरा मुकाबला जीत है।
न्यूजीलैंड ने यूएई को 10 विकेट से हराया
न्यूजीलैंड के टिम साइफर्ट और फिन एलेन मंगलवार को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूटे। दोनों ने चौकों-छक्कों की झड़ी लगाकर यूएई के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दीं। दोनों की नाबाद तूफानी पारियों से न्यूजीलैंड ने 174 रन का लक्ष्य 76 मिनट में 15.2 ओवर में बिना विकेट खोए 175 रन बनाकर हासिल कर लिया। न्यूजीलैंड ने यूएई को दस विकेट से रौंदकर टी-20 विश्व कप की अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की।
भारतीय निशानेबाज मनु भाकर ने एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता।
