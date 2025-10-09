School Assembly News Headlines in Hindi October 9 : Top news National World and Sports News School Assembly News Headlines October 9 : स्कूल असेंबली के लिए 9 अक्टूबर के प्रमुख समाचार व सुर्खियां, Career Hindi News - Hindustan
School Assembly News Headlines October 9 : स्कूल असेंबली के लिए 9 अक्टूबर के प्रमुख समाचार व सुर्खियां

छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए। यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 9 अक्टूबर की समाचार सुर्खियां-

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानThu, 9 Oct 2025 12:21 PM
School Assembly News Headlines in Hindi October 9 : स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए। यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 9 अक्टूबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें

⦁ गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर बुधवार को 93वें वायुसेना दिवस पर देश के अभिमान का शौर्य दिखा।

⦁ प्रधानमंत्री ने देश के पहले डिजिटल हवाईअड्डे के उद्घाटन से पहले एयरपोर्ट का मुआयना किया।

⦁ प्रधानमंत्री ने मुंबई मेट्रो लाइन-3 सेवा के अंतिम चरण का भी उद्धाटन किया। यह मुंबई का पहला भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है।

⦁ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने राष्ट्रीय श्रम एवं रोजगार नीति (श्रम शक्ति नीति-2025) का मसौदा जारी कर दिया। इसमें श्रमिकों और कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा खाता खोलने का प्रस्ताव रखा गया है।

⦁ - हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और लाहौल-स्पीति जिले के कई इलाकों में बुधवार को बर्फबारी हुई। इससे मनाली-लेह राजमार्ग अवरुद्ध हो गया। लद्दाख जाने वाले वाहनों को दारचा में रोक दिया गया।

⦁ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने कहा है कि भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाले भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का 'लॉन्चपैड' है। उन्होंने कहा कि भारत 2028 में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है।

आर्थिक जगत

⦁ दिल्ली में बुधवार को सोने की कीमतों में लगातार तीसरे दिन तेजी रही। यह 2,600 रुपये उछलकर 1,26,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंच गई।

⦁ राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) यूपीआई भुगतान में बड़ा बदलाव करना जा रहा है। अब ग्राहक अपने सभी यूपीआई ऑटो-पे भुगतान (ऑटो-पे मेंडेट) किसी भी ऐप पर देख सकेंगे। इसके साथ ही वह इसे एक से दूसरे ऐप पर स्थानातंरित कर पाएंगे। यह सुविधा 31 दिसंबर 2025 तक लागू होगी।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार

⦁ जापान के सुसुमु कितागावा, ब्रिटेन के रिचर्ड रॉब्सन और अमेरिका के उमर मोनिस यागी को रसायन का नोबेल दिया जाएगा। । रेगिस्तान की शुष्क हवा से जल निकालने का तरीका खोजने पर यह सम्मान दिया जाएगा।

⦁ विश्व बैंक ने चेतावनी दी कि श्रीलंका की आर्थिक सुधार अभी भी नाज़ुक है

⦁ पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के ओरकजाई जिले में आतंकियों के खिलाफ चलाए गए अभियान में लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 सैनिक मारे गए। इस दौरान 19 आतंकियों को भी मार गिराया गया।

