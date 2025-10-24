School Assembly News Headlines October 24 : स्कूल असेंबली के लिए 24 अक्टूबर की मुख्य खबरें

संक्षेप: School Assembly News Headlines in Hindi October 24 : बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें।

School Assembly News Headlines in Hindi October 24 : स्कूली छात्रों को किताबी ज्ञान हासिल करने के अलावा अपने आसपास, राज्य और देश विदेश में घट रही घटनाओं के बारे में भी पता होना चाहिए। यह आदत उन्हें एक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनाती है। छात्रों को सुबह देश-दुनिया, खेल, बिजनेस और टेक्नोलॉजी आदि की खबरों के बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आसपास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। यहां जानें स्कूल असेंबली के लिए 24 अक्टूबर की समाचार सुर्खियां-

राष्ट्रीय खबरें तेजस्वी महागठबंधन का सीएम चेहरा होंगे राजद नेता तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी उपमुख्यमंत्री पद के प्रत्याशी होंगे।

देशभर में एसआईआर की तैयारी के निर्देश विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की लेकर देशभर में कवायद शुरू हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को सभी मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को अपने राज्यों में एसआईआर की तैयारियों को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।

सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले में रिया को क्लीन चिट अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। इस रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्‍लीन चिट दी गई है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को नई दिल्ली में ‘डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल 2025’ जारी किया। यह नया मैनुअल आगामी 1 नवंबर से प्रभावी होगा।

तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश में अगले 24 घंटों में तेज आंधी-बारिश की संभावना है। चेतावनी जारी कर दी गई है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - यूक्रेन वार पर ट्रंप-पुतिन मुलाकात रद्द, ट्रंप बोले: ‘बैठक समय की बर्बादी’

- अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने हमास को दी धमकी, बोले- हथियार नहीं डाला तो सफाया हो जाएगा

- भारत 6जी की छलांग लगाने की पूरी तैयारी कर चुका है। इस मामले में भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर नया कनेक्टिविटी और इनोवेशन सेंटर शुरू करने के लिए हाथ मिलाया है।

आर्थिक जगत संपत्ति किसे-कितनी मिलेगी खाताधारक तय कर सकेगा - अब बैंकों के ग्राहक अपने खाते में चार व्यक्तियों तक को नॉमिनी बना सकेंगे। नई व्यवस्था एक नवंबर, 2025 से लागू हो जाएगी।

- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यूपीआई प्लेटफॉर्म से 18 अक्टूबर यानी धनतेरस के दिन 1.02 लाख करोड़ रुपए के लेनदेन हुए हैं

खेल जगत की खबरें काम न आई रोहित की पारी, भारत हारा ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे यहां एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत को दो विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ कंगारू टीम ने तीन मैच की सीरीज में 2-0 की विजयी बढ़त ले ली।

दक्षिण अफ्रीका ने हार्मर के दम पर सीरीज बराबर की ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर के छह विकेट की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट में पाकिस्तान को आठ विकेट से हराकर सीरीज 1-1 से बराबर कर ली।