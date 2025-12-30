Hindustan Hindi News
School Assembly News Headline 30 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 30 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें,यहां देखें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से आज 30 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Dec 30, 2025 06:01 am IST
School Assembly News Headlines in Hindi (30 December): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से आज 3 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार-

अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का रोक: सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली की परिभाषा तय करने वाले अपने पुराने आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अब एक नया विशेषज्ञ पैनल बनाया है जो इस मुद्दे की समीक्षा करेगा, ताकि पर्यावरण और खनन के बीच संतुलन बना रहे।

बजट 2026-27 की तैयारी: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के दिग्गज अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक करेंगे। आगामी बजट के लिए सुझावों और भारत को 'विकसित भारत' बनाने की दिशा में आर्थिक सुधारों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

मलेरिया उन्मूलन की ओर भारत: गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि भारत में मलेरिया के मामलों में 97% की भारी गिरावट आई है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही मलेरिया मुक्त राष्ट्र बन जाएगा।

दिल्ली में कोहरे का कहर: राजधानी में घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रह गई। इस वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर 128 उड़ानें रद्द करनी पड़ीं और 8 उड़ानों का मार्ग बदलना पड़ा।

पीएम मोदी का 'मन की बात' संबोधन: साल के आखिरी संबोधन में पीएम ने 2025 की उपलब्धियों जैसे ऑपरेशन सिंदूर, महाकुंभ की तैयारी, राम मंदिर निर्माण और भारत के आगामी अंतरिक्ष मिशन (गगनयान) की सराहना की।

असम के कार्बी आंगलोंग में शांति: पांच दिनों की अशांति के बाद असम सरकार ने कार्बी आंगलोंग जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी हैं। क्षेत्र में स्थिति अब धीरे-धीरे सामान्य हो रही है।

शिमला में बर्फबारी का इंतजार: पहाड़ों की रानी शिमला में इस साल बर्फबारी न होने से स्थानीय लोग और पर्यटक चिंतित हैं। बर्फ की कमी से सर्दियों का आकर्षण कम हो रहा है, जो पर्यावरण के लिए भी चिंता का विषय है।

अंतर्राष्ट्रीय खबरें-

पाकिस्तान में 'ऑपरेशन सिंदूर' का खौफ: राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने खुलासा किया कि भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (मई 2025) के दौरान उन्हें अपनी जान बचाने के लिए 'बंकर' में छिपने की सलाह दी गई थी। उन्होंने कहा कि उनके मिलिट्री सेक्रेटरी युद्ध छिड़ने पर डरे हुए थे।

ऑस्ट्रेलिया में 'एंटीसेमिटिज्म' पर जांच की मांग: सिडनी के रॉकडेल और बोंडी बीच पर हुए आतंकी हमले के बाद पीड़ितों के परिवारों ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते यहूदी विरोध (Antisemitism) की राष्ट्रीय जांच की मांग की है। 14 दिसंबर को हुए इस हमले में 15 लोगों की जान गई थी।

रूस-यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप का बयान: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन शांति वार्ता में प्रगति हुई है और वे समझौते के 95% करीब हैं। हालांकि, उन्होंने माना कि डोनबास क्षेत्र और सुरक्षा गारंटी जैसे ‘जटिल मुद्दे’ अब भी अनसुलझे हैं।

ताइवान पर चीन की सैन्य कार्रवाई: चीन ने ताइवान के चारों ओर 'जस्टिस मिशन 2025' नाम से बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है। चीन ने इसे ताइवान की 'अलगाववादी ताकतों' और अमेरिका द्वारा की गई हथियारों की बिक्री के खिलाफ एक गंभीर चेतावनी बताया है।

नेपाल में रैपर बनेंगे प्रधानमंत्री उम्मीदवार: काठमांडू के मेयर और पूर्व रैपर बालेंद्र शाह (बालेन) ने आगामी चुनावों के लिए राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (RSP) के साथ गठबंधन किया है। 'जनरेशन जेड' (Gen Z) के विरोध प्रदर्शनों के बाद वे अब पीएम पद की दौड़ में शामिल हैं।

इंडोनेशिया में नए साल का जश्न नहीं: सुमात्रा में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन में 1100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद इंडोनेशिया ने शोक की घोषणा की है। जकार्ता और बाली समेत कई शहरों में इस साल नए साल पर आतिशबाजी नहीं की जाएगी।

खेल जगत की खबरें-

स्मृति मंधाना का '10 हजारी' रिकॉर्ड: स्मृति मंधाना अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। श्रीलंका के खिलाफ टी20 मैच में यह उपलब्धि हासिल करने के बाद उन्होंने कहा, "क्रिकेट में आपको हर बार शून्य से शुरुआत करनी पड़ती है; पिछला मैच या सीरीज मायने नहीं रखती।"

रोनाल्डो का 1000 गोल का लक्ष्य: दिग्गज फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कहा कि वह अपने करियर के 1000 गोल के आंकड़े तक पहुंचने के लिए पूरी तरह आश्वस्त हैं। हाल ही में ग्लोब सॉकर अवॉर्ड्स में उन्होंने कहा, "अगर चोट नहीं लगी, तो मैं निश्चित रूप से वहां पहुंचूंगा।" अभी उनके नाम 956 गोल हैं।

किर्गियोस ने सबालेंका को हराया: दुबई में 'बैटल ऑफ द सेक्सेस' (Battle of the Sexes) प्रदर्शनी मैच में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी निक किर्गियोस ने महिला वर्ल्ड नंबर-1 आर्यना सबालेंका को 6-3, 6-3 से हराकर यह अनोखा मुकाबला जीत लिया।

