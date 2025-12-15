Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines for 15 December, today news headlines for school assembly news india news world sports
School Assembly News Headline 15 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 15 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें,यहां देखें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से आज 15 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Dec 15, 2025 06:11 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School Assembly News Headlines in Hindi (15 December): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से आज 15 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार-

  1. बिहार मंत्री नितिन नवीन बने भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष

बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी (BJP) का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

2. दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर,

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति ‘गंभीर’ हो गई है। पूरे शहर में घने कोहरे की चादर छाई हुई है।

3. दिल्ली में स्कूल हाइब्रिड मोड में (GRAP IV लागू)

दिल्ली सरकार ने छात्र स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए स्कूलों को हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। आज (सोमवार) से कक्षा 1 से 9 और 11 के लिए स्कूल हाइब्रिड मोड में संचालित होंगे।

4. प्रधानमंत्री आज जॉर्डन के दौरे पर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक द्विपक्षीय दौरे के लिए जॉर्डन रवाना होंगे। इस यात्रा के दौरान, वह जॉर्डन के नेतृत्व के साथ रणनीतिक सहयोग, व्यापार और क्षेत्रीय कूटनीति पर चर्चा करेंगे।

5. मेसी इंडिया टूर आयोजक कोलकाता की अराजकता के बाद 14 दिन की पुलिस हिरासत में

कोलकाता में लियोनेल मेसी के 'GOAT टूर' इवेंट में हुए भयानक कुप्रबंधन, अराजकता और सार्वजनिक सुरक्षा खतरों की शिकायतों के बाद आयोजक को गिरफ्तार कर लिया गया है। खराब भीड़ प्रबंधन के लिए जिम्मेदार आयोजक को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय खबरें-

ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर सामूहिक गोलीबारी; 11 की मौत

ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार हनुक्का के दौरान हुई सामूहिक गोलीबारी में कम से कम 11 लोग मारे गए हैं। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीस ने इसे यहूदी विरोधी आतंकवाद का कृत्य बताया है।

नाटो सदस्यता छोड़ने को तैयार जेलेंस्की, पर अमेरिका के इलाका खाली करने के सुझाव को ठुकराया

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की ने पश्चिमी देशों से सुरक्षा गारंटी मिलने के बदले में अपने देश की नाटो (NATO) में शामिल होने की दावेदारी छोड़ने की इच्छा जताई है।हालांकि, उन्होंने रूस को कुछ इलाका सौंपने के अमेरिकी सुझाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है।

आज से H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शुरू

आज, 15 दिसंबर 2025 से, अमेरिकी विदेश विभाग (US State Department) H-1B और H-4 वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया स्क्रीनिंग शुरू करेगा।

ईरान ने नोबेल विजेता नरगिस मोहम्मदी को फिर से किया गिरफ्तार

मानवाधिकार समूहों ने ईरान सरकार की कड़ी निंदा की है, जब नोबेल शांति पुरस्कार विजेता नरगिस मोहम्मदी को उनकी सशर्त रिहाई के कुछ ही दिनों बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया है।

खेल जगत की खबरें-

अंडर-19 एशिया कप 2025: भारत ने पाकिस्तान को 90 रनों से रौंदा

U-19 एशिया कप 2025 के एक महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत ने अपने चिर-प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 90 रनों के विशाल अंतर से करारी शिकस्त दी।

भारत ने टी20 सीरीज में दक्षिण अफ्रीका पर 2-1 की बढ़त बनाई

भारतीय क्रिकेट टीम ने धर्मशाला में खेले गए तीसरे टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में दक्षिण अफ्रीका को सात विकेट से हराकर शानदार प्रदर्शन किया। इस जीत के साथ ही भारत ने पाँच मैचों की टी20 सीरीज में 2-1 की महत्वपूर्ण बढ़त हासिल कर ली है।

भारत ने जीता पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब

भारतीय स्क्वैश टीम ने इतिहास रचते हुए अपना पहला स्क्वैश विश्व कप खिताब जीत लिया है।

