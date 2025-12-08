School Assembly News Headlines 8 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 8 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 8 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (8 December): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 8 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- DGCA ने IndiGo के CEO को भेजा नोटिस विमानन नियामक DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) ने IndiGo एयरलाइन के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यह कार्रवाई रविवार को लगभग 650 उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हुई भारी परेशानी के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराते हुए की गई है।

गोवा नाइट क्लब में आग से 25 लोगों की मौत; मजिस्ट्रेट जांच का आदेश गोवा के अरपोरा स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में भीषण आग लगने से 25 लोगों की दुखद मौत हो गई। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने मजिस्ट्रेट जांच का आदेश दिया है।

'वंदे मातरम' के 150 साल पूरे होने पर PM मोदी करेंगे विशेष बहस का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में एक विशेष बहस का नेतृत्व करने वाले हैं। यह बहस भारत के राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' की 150वीं वर्षगांठ को समर्पित है।

मुंबई निकाय चुनावों की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में 50% वोटर बढ़े आगामी मुंबई नागरिक चुनावों के लिए जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में चार विशिष्ट वार्डों में पंजीकृत मतदाताओं की संख्या में 50% की महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है। इस वजह से मतदाता सूची के सही होने पर सवाल उठ रहे हैं।

उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप बढ़ा पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड (शीतलहर) और तेज हो गई है। मैदानी इलाकों में रात का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख खबरें अलास्का-कनाडा सीमा पर 7.0 तीव्रता का भूकंप अलास्का और कनाडा के युकोन क्षेत्र की सीमा के पास एक दूरस्थ, कम आबादी वाले इलाके में 7.0 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया।

कतर: इजराइली सेना की वापसी के बिना गाजा संघर्ष विराम अधूरा कतर के प्रधानमंत्री ने कहा है कि गाजा में चल रहा संघर्ष विराम एक "नाजुक मोड़" पर है।उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इस क्षेत्र से इजराइली सेना पूरी तरह से वापस नहीं हो जाती, तब तक यह संघर्ष विराम अधूरा रहेगा।

रूस ने यूक्रेन पर किया मिसाइल और ड्रोन का बड़ा हमला युद्ध समाप्त करने के लिए चल रही अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं के बीच, रूस ने यूक्रेन के कई शहरों को निशाना बनाते हुए अब तक के सबसे बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों में से एक को अंजाम दिया।

फ्रांस के मैक्रों शांति वार्ता के लिए ज़ेलेंस्की और सहयोगियों से मिलने लंदन जाएंगे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों लंदन जाने वाले हैं। वह वहां यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की और प्रमुख सहयोगी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे ताकि संघर्ष के लिए एक व्यवहार्य शांति योजना पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके।

खेल जगत की प्रमुख खबरें लियोनेल मेस्सी के दम पर इंटर मियामी ने जीता अपना पहला MLS खिताब फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेस्सी ने शानदार प्रदर्शन किया और दो असिस्ट (गोल करने में मदद) दिए। उनकी बदौलत इंटर मियामी ने वैंकूवर व्हाइटकैप्स को 3-1 से हराकर क्लब का पहला मेजर लीग सॉकर (MLS) कप खिताब जीता।

ऑस्ट्रेलिया ने पिंक-बॉल टेस्ट में इंग्लैंड को हराया, एशेज में 2-0 की बढ़त ऑस्ट्रेलिया ने पिंक-बॉल डे-नाइट टेस्ट मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से हराकर सीरीज में अपना दबदबा कायम रखा है। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने मौजूदा एशेज सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है।

अभिषेक शर्मा एक कैलेंडर वर्ष में 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय बने युवा भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। वह एक कैलेंडर वर्ष में सभी फॉर्मेट (टेस्ट, वनडे, टी20) को मिलाकर 100 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं।