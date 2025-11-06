Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines : 7 november news headlines for school assembly news india news world sports news
School Assembly News Headlines 7 November: स्कूल असेंबली के लिए 7 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

School Assembly News Headlines 7 November: स्कूल असेंबली के लिए 7 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 7 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Thu, 6 Nov 2025 11:06 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

School Assembly News Headlines in Hindi (7 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 7 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय समाचार-

बिहार चुनाव: PM मोदी का NDA को ऐतिहासिक बहुमत का दावा: बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को इस चुनाव में 'ऐतिहासिक बहुमत' मिलेगा।

टॉप भारतीय दानदाताओं का रिकॉर्ड योगदान: भारत के टॉप परोपकारियों ने वर्ष 2025 में समाज कल्याण के लिए 10,380 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड दान दिया है। इस लिस्ट में शिव नादर 2,708 करोड़ रुपये के दान के साथ सबसे आगे हैं।

मिग-21 विमान वायुसेना के हेरिटेज बेड़े में होगा शामिल: भारतीय वायुसेना (IAF) का पुराना लड़ाकू विमान मिग-21, जिसे हाल ही में रिटायर किया गया था, अब IAF के हेरिटेज फ्लीट का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

देश में वायु प्रदूषण बढ़ा: CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता (Air Quality) खराब हो गई है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बात जारी: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत लगातार जारी है। इस बात की पुष्टि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार -

फिलीपींस में तूफान 'कालमेगी' का कहर: फिलीपींस में आए 'कालमेगी' तूफान ने भारी तबाही मचाई है।

उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों को नकारा: उत्तर कोरिया ने साइबर अपराधों को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि दबाव बनाने की ये रणनीति सफल नहीं होगी और वह अमेरिका के इस कदम को अस्वीकार करता है।

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विरोध: मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान एक आयोजनकर्ता द्वारा मिस मैक्सिको को डांटे जाने के विरोध में अन्य प्रतियोगियों ने मंच से बाहर जाने का फैसला लिया।

मालदीव में युवा धूम्रपान पर प्रतिबंध: मालदीव ने सभी युवा व्यक्तियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पर्यटक भी शामिल हैं। यह कदम युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

खेल समाचार -

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 48 रनों से शानदार जीत हासिल की है।

पंत की टीम इंडिया में वापसी: चोट से उबरने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

WPL 2026: कई बड़े खिलाड़ी रिलीज: महिला प्रीमियर लीग (WPL 2026) से पहले की रिटेंशन प्रक्रिया में कई बड़े नामों को उनकी टीमों ने रिलीज कर दिया है, जिसमें दक्षिण अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट और भारत की ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा भी शामिल हैं।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
India News Today India News In Hindi World News In Hindi अन्य..
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।