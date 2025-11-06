School Assembly News Headlines 7 November: स्कूल असेंबली के लिए 7 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 7 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (7 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 7 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय समाचार- बिहार चुनाव: PM मोदी का NDA को ऐतिहासिक बहुमत का दावा: बिहार विधानसभा चुनावों के पहले चरण के मतदान के बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास जताया है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) को इस चुनाव में 'ऐतिहासिक बहुमत' मिलेगा।

टॉप भारतीय दानदाताओं का रिकॉर्ड योगदान: भारत के टॉप परोपकारियों ने वर्ष 2025 में समाज कल्याण के लिए 10,380 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड दान दिया है। इस लिस्ट में शिव नादर 2,708 करोड़ रुपये के दान के साथ सबसे आगे हैं।

मिग-21 विमान वायुसेना के हेरिटेज बेड़े में होगा शामिल: भारतीय वायुसेना (IAF) का पुराना लड़ाकू विमान मिग-21, जिसे हाल ही में रिटायर किया गया था, अब IAF के हेरिटेज फ्लीट का हिस्सा बनने के लिए तैयार है।

देश में वायु प्रदूषण बढ़ा: CREA (Centre for Research on Energy and Clean Air) रिपोर्ट के अनुसार, अक्टूबर 2025 में भारत के कई शहरों में वायु गुणवत्ता (Air Quality) खराब हो गई है।

अमेरिका के साथ व्यापार समझौते पर बात जारी: भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत लगातार जारी है। इस बात की पुष्टि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने की है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - फिलीपींस में तूफान 'कालमेगी' का कहर: फिलीपींस में आए 'कालमेगी' तूफान ने भारी तबाही मचाई है।

उत्तर कोरिया ने अमेरिकी प्रतिबंधों को नकारा: उत्तर कोरिया ने साइबर अपराधों को लेकर अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की कड़ी निंदा की है। उत्तर कोरिया का कहना है कि दबाव बनाने की ये रणनीति सफल नहीं होगी और वह अमेरिका के इस कदम को अस्वीकार करता है।

मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में विरोध: मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता के दौरान एक आयोजनकर्ता द्वारा मिस मैक्सिको को डांटे जाने के विरोध में अन्य प्रतियोगियों ने मंच से बाहर जाने का फैसला लिया।

मालदीव में युवा धूम्रपान पर प्रतिबंध: मालदीव ने सभी युवा व्यक्तियों के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें पर्यटक भी शामिल हैं। यह कदम युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है।

खेल समाचार - भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया टी20 सीरीज: भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चौथे टी20 मैच में 48 रनों से शानदार जीत हासिल की है।

पंत की टीम इंडिया में वापसी: चोट से उबरने के बाद विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत को दक्षिण अफ्रीका सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।