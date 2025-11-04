School Assembly News Headlines 5 November: स्कूल असेंबली के लिए 5 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 5 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (5 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 5 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- 48 घंटे में कैंसल करने पर कोई चार्ज नहीं : नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने हवाई टिकट रिफंड नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है। नए प्रस्ताव के तहत, यदि कोई यात्री टिकट बुक करने के 48 घंटे के भीतर उसे रद्द करता है, तो उससे कोई कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिया जाएगा। 2. गुरुपर्व के बाद भारतीय तीर्थयात्री पाकिस्तान रवाना: गुरु नानक देव जी की जयंती (गुरुपर्व) के अवसर पर, भारतीय सिख तीर्थयात्रियों का एक बड़ा जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान के लिए रवाना हुआ।

3. सुप्रीम कोर्ट कुत्तों के काटने की समस्या पर सख्त : पूरे देश में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, सुप्रीम कोर्ट 7 नवंबर को इस समस्या से निपटने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करेगा।

4. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए चक्रवात अलर्ट जारी: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए एक महत्वपूर्ण चक्रवात चेतावनी (Cyclone Alert) जारी की है। विभाग ने इस क्षेत्र में भारी बारिश और तेज हवाएं चलने की आशंका व्यक्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - ट्रंप का बड़ा दावा: पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि पाकिस्तान छिपकर परमाणु परीक्षण कर रहा है।

कनाडा का सख्त कदम: भारत से बढ़ रहे वीज़ा धोखाधड़ी के मामलों से निपटने के लिए कनाडा बड़े पैमाने पर वीज़ा रद्द करने की शक्ति प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

चीन में उड़ने वाली कार: चीन स्थित एक कंपनी ने टेस्ला से आगे निकलते हुए, उड़ने वाली कारों का ट्रायल प्रोडक्शन शुरू कर दिया है।

नेपाल हिमस्खलन: नेपाल में हुए हिमस्खलन की घटना में सात पर्वतारोहियों की मौत हो गई है।

खेल समाचार - 1. महिला विश्व कप टीम में शामिल हुए भारतीय खिलाड़ी: आईसीसी महिला विश्व कप टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और दीप्ति शर्मा को शामिल किया गया है।

2. पीएम मोदी करेंगे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का सम्मान: महिला विश्व कप में शानदार प्रदर्शन करने वाली भारतीय टीम को सम्मानित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उन्हें सम्मानित करेंगे।