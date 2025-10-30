School Assembly News Headlines October 31: स्कूल असेंबली के लिए 31 अक्टूबर की देश और दुनिया की मुख्य खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 31 अक्टूबर के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (October 31): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 31 अक्टूबर के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- मुंबई बंधक संकट और 17 बच्चों का बचाव: मुंबई में बंधक बनाने वाले एक व्यक्ति की पुलिस के साथ गतिरोध के बाद मौत हो गई, लेकिन पुलिस ने सफलतापूर्वक 17 बच्चों को बचा लिया।

बिहार विधानसभा चुनाव में मतदाता सूची संशोधन का असर: बिहार में मतदाता सूची (Voter Roll) के संशोधन से 100 से अधिक सीटों के चुनाव परिणामों पर असर पड़ने की संभावना है।

पुष्कर मेले में पशुओं की रिकॉर्ड बिक्री: प्रसिद्ध पुष्कर मेले में भैंसों और घोड़ों की करोड़ों रुपये में बिक्री हुई।

CBSE की बड़ी घोषणा: CBSE ने कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा 2026 की अंतिम डेटशीट जारी कर दी है। सभी छात्र विस्तृत शेड्यूल आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

स्कूलों में AI पाठ्यक्रम सुधार: शिक्षा मंत्रालय ने कक्षा 3 से आगे के छात्रों के लिए स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित पाठ्यक्रम सुधार की घोषणा की है।

दिल्ली में कक्षा 1 में एडमिशन के लिए आयु सीमा: अगले साल से दिल्ली के स्कूलों में कक्षा 1 में केवल 6 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों को ही एडमिशन मिलेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - नेपाल में तूफान 'मंथा' का अलर्ट: पड़ोसी देश नेपाल इस समय चक्रवात मंथा के कारण हाई अलर्ट पर है। इस शक्तिशाली तूफान के चलते कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है।

अमेरिका में H-1B वीजा धारकों की मुश्किलें: अमेरिका में काम कर रहे हजारों भारतीय श्रमिकों के सामने अनिश्चितता का माहौल है। ट्रम्प प्रशासन द्वारा लाए गए नए वर्क परमिट नियमों से विशेष रूप से H-1B वीजा धारक प्रभावित हो सकते हैं।

चीन का सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री मिशन: चीन इस सप्ताह 32 वर्षीय अपने सबसे युवा अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। यह चीन के अंतरिक्ष एक्सप्लोरेशन कार्यक्रम में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

खेल समाचार - महिला वर्ल्ड कप सेमीफाइनल: भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया, फाइनल में बनाई जगह।

FIFA ASEAN कप का लॉन्च: फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी पहल की गई है। FIFA के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने FIFA ASEAN कप नामक एक नए टूर्नामेंट की शुरुआत की घोषणा की है। इस टूर्नामेंट में दक्षिण पूर्व एशिया के 11 देश हिस्सा लेंगे, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय फुटबॉल एकता को बढ़ावा देना है।