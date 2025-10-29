Hindustan Hindi News
school assembly news headlines: 30 October news headlines for school assembly world news india news
School Assembly News Headlines October 30: स्कूल असेंबली के लिए 30 अक्टूबर की देश और दुनिया की मुख्य खबरें, यहां देखें

School Assembly News Headlines October 30: स्कूल असेंबली के लिए 30 अक्टूबर की देश और दुनिया की मुख्य खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: यहां से 30 अक्टूबर के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं। जानें भारत में IPO बूम, 8वें वेतन आयोग को मंजूरी, खेल जगत और अन्य महत्वपूर्ण घटनाएं।

Wed, 29 Oct 2025 11:26 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School Assembly News Headlines in Hindi (October 30): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 30 अक्टूबर के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार

भारतीय बाजार में IPO का जलवा: भारत के शेयर बाजार में IPO का जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। इससे पता चलता है कि देश की आर्थिक वृद्धि में आम लोग भी बड़ा योगदान दे रहे हैं।

PM मोदी की अध्यक्षता में ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के दौरान ग्लोबल मैरीटाइम सीईओ फोरम की अध्यक्षता करेंगे।

8वें वेतन आयोग को मंज़ूरी: केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के लिए दिशानिर्देशों को मंजूरी दे दी है। इस घोषणा का इंतजार लगभग 50 लाख सरकारी कर्मचारियों को था।

सोनम वांगचुक का मामला सुप्रीम कोर्ट में: जाने-माने पर्यावरण कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी ने उनकी हिरासत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती दी है।

दिल्ली में क्लाउड सीडिंग विफल: IIT-कानपुर के डायरेक्टर के अनुसार दिल्ली में बारिश लाने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग कम नमी के कारण सफल नहीं हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार -

गाजा में सीजफायर का उल्लंघन: हाल ही में सीजफायर की घोषणा के कुछ ही दिन बाद, गाजा में इजरायली हवाई हमलों में कथित तौर पर कम से कम 104 लोग मारे गए हैं।

हरीकेन मेलिसा का क्यूबा में कहर: हरीकेन मेलिसा एक शक्तिशाली कैटेगरी 3 तूफान के रूप में क्यूबा के पूर्वी तट से टकराया। इस दौरान 200 किमी/घंटा से अधिक की रफ्तार से हवाएं चलीं और भारी बारिश हुई।

ट्रम्प ने दक्षिण कोरिया के साथ बड़ी व्यापार साझेदारी की घोषणा की: अपने एशिया दौरे के दौरान, डोनाल्ड ट्रम्प ने दक्षिण कोरिया के साथ एक बड़ी व्यापार सफलता की घोषणा की।

खेल समाचार -

बारिश से भारत-ऑस्ट्रेलिया पहला T20I रद्द: ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच कैनबरा में होने वाला पहला T20I मैच बारिश के कारण रद्द हो गया।

रोहित शर्मा बने दुनिया के नंबर 1 ODI बल्लेबाज: ICC ODI रैंकिंग में रोहित शर्मा ने शुभमन गिल को पीछे छोड़ते हुए पहली बार दुनिया के नंबर 1 ODI बल्लेबाज का ताज हासिल किया है।

महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में दक्षिण अफ्रीका: दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड को हराकर महिला क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है।

