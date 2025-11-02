Hindustan Hindi News
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines: 3 November 2025 news headlines for school assembly world news India news
School Assembly News Headlines 3 November: स्कूल असेंबली के लिए 3 नवंबर की देश और दुनिया की मुख्य खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 3 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Sun, 2 Nov 2025 11:25 PMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School Assembly News Headlines in Hindi (3 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 3 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार-

ISRO का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से देश के सबसे भारी संचार उपग्रह, CMS-03 को लॉन्च करने के लिए तैयार है।

दिल्ली की हवा हुई खराब: दिल्ली की वायु गुणवत्ता (AQI) बहुत तेजी से बिगड़कर 421 के स्तर तक पहुंच गई है, जो गंभीर श्रेणी में आता है।

सशस्त्र बल का अभ्यास: भारत अरुणाचल प्रदेश के मेंचुका में 'पूर्वी प्रचंड प्रहार' नामक एक त्रि-सेवा अभ्यास आयोजित करने जा रहा है।

AI पॉलिसी फ्रेमवर्क: भारत ने देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी फ्रेमवर्क घोषित किया है, जिसका उद्देश्य देश में AI तकनीक के विकास को बढ़ावा देना है।

रेलवे में AI: भारतीय रेलवे समय की पाबंदी और यात्रियों को जानकारी देने के लिए AI-आधारित ट्रेन-ट्रैकिंग सिस्टम शुरू करने जा रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार -

मालदीव में तंबाकू पर प्रतिबंध: मालदीव ने 2007 और उसके बाद पैदा हुए लोगों के लिए तंबाकू पर देशव्यापी प्रतिबंध लागू कर दिया है।

रूस की नई परमाणु पनडुब्बी: रूस ने “कयामत मिसाइल” ले जाने वाले एक नए परमाणु-पनडुब्बी वाहक का जलावतरण किया है।

कनाडा और फिलीपींस का रक्षा समझौता: कनाडा और फिलीपींस ने चीन की आक्रामकता को रोकने के लिए रक्षा अभ्यास समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

खेल समाचार -

मेसी का 'GOAT टूर' भारत में: फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी का बहुप्रतीक्षित 'GOAT टूर टू इंडिया 2025' अब हैदराबाद तक बढ़ गया है। राष्ट्र इस महान फुटबॉलर का स्वागत करने की तैयारी कर रहा है।

टेनिस से संन्यास: टेनिस के दिग्गज खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने 20 साल के अंतर्राष्ट्रीय करियर के बाद संन्यास की घोषणा की है।

क्रिकेट से संन्यास- न्यूजीलैंड के क्रिकेटर केन विलियमसन ने अगले साल के वर्ल्ड कप से पहले T20I फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है।

सैफ चैम्पियनशिप: भारत की अंडर-19 फुटबॉल टीम ने नेपाल को हराकर सैफ चैम्पियनशिप के फाइनल में जगह बना ली है।

