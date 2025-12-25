School Assembly News 26 Dec: देश-दुनिया की तमाम बड़ी खबरें यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News 26 Dec: 26 दिसंबर 2025 की स्कूल असेंबली के लिए देश-दुनिया, खेल, शिक्षा और व्यापार से जुड़ी सभी बड़ी और अहम खबरों से जुड़ी जानकारी यहां देखें।

School Assembly News 26 Dec: सुबह का समय खुद को देश-दुनिया की ताजा घटनाओं से जोड़ने का सबसे बेहतर मौका होता है। रोज़ की खबरें न सिर्फ हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, बल्कि हमें एक जागरूक, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनने में भी मदद करती हैं। इसी कड़ी में आज, 26 दिसंबर 2025 की स्कूल असेंबली के लिए दिन भर की प्रमुख राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल और व्यापार से जुड़ी अहम सुर्खिायां लेकर आए हैं।

राष्ट्रीय परिदृश्य देश की बात करें तो क्रिसमस के दिन हरियाणा में एक चर्च के ठीक सामने स्थित पार्क में हनुमान चालीसा के पाठ को लेकर चर्चा तेज़ रही। वहीं ओडिशा में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, जहां 1.1 करोड़ रुपये के इनामी शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत छह नक्सलियों को मुठभेड़ में ढेर कर दिया गया। दिल्ली में आज से आम लोगों को राहत देते हुए 100 अटल कैंटीनों में सिर्फ 5 रुपये में थाली मिलना शुरू हो गया है। शिक्षा के मोर्चे पर मध्य प्रदेश से चिंता बढ़ाने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां एक ही शिक्षक को एक साथ पांच कक्षाएं पढ़ानी पड़ रही हैं। रक्षा क्षेत्र में भारत ने परमाणु पनडुब्बी से 3,500 किलोमीटर रेंज की K-4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं जहरीली सिरप कांड का शिकार हुआ पांच साल का बच्चा 115 दिन बाद घर लौटा, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी नहीं बच सकी। इसी बीच सेना के जवानों को इंस्टाग्राम इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, हालांकि सख्त शर्तों के साथ।

अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम दुनिया की खबरों में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में तारिक रहमान की बुलेटप्रूफ एंट्री सुर्ख़ियों में रही, जहां लाखों लोगों की भीड़ उनके स्वागत में उमड़ पड़ी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने अपने क्रिसमस संदेश में रूसी राष्ट्रपति पुतिन को लेकर तीखी टिप्पणी की। एक रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश में भारत विरोधी माहौल बनाने के पीछे पाकिस्तानी एजेंसियों की भूमिका हो सकती है। वहीं ब्रिटेन में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के आलोचक पर हमला होने की खबर ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है।

खेल जगत खेल की दुनिया में एशेज 2025-26 को लेकर सरगर्मियां तेज़ हैं और बॉक्सिंग डे टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ एक चौंकाने वाला फैसला लिया है। विजय हज़ारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा के शतक के बाद “देख रहा है ना?” जैसे तंज ने सुर्ख़ियाँ बटोरीं। टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए चुनी गई वैकल्पिक टीम में शुभमन गिल को फिर बाहर रखने पर बहस छिड़ी हुई है। वहीं यशस्वी जायसवाल को नजरअंदाज करने पर बीसीसीआई को आलोचना का सामना करना पड़ रहा है।