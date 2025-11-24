School Assembly News Headlines 24 November: स्कूल असेंबली के लिए 24 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 24 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (24 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 24 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- 1. यासीन मलिक की 1990 के IAF हमले में पहचान एक प्रमुख चश्मदीद गवाह ने अलगाववादी नेता यासीन मलिक को टाडा अदालत में पहचान लिया है। यह पहचान 1990 में श्रीनगर में भारतीय वायु सेना (IAF) के कर्मियों पर हुए घातक हमले के संबंध में हुई है।

2. G20 शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी का 'क्रिटिकल मिनरल्स' प्रस्ताव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन में वैश्विक 'क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव' का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करना और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति को मजबूत करना है।

3. राजस्थान में जहरीली गैस से 24 लोग अस्पताल में भर्ती राजस्थान में एक अवैध केमिकल वेस्ट डंपिंग स्थल से जहरीला धुआं निकलने के बाद कम से कम 24 लोगोंको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्थानीय प्रशासन मामले की जांच कर रहा है।

4. पंजाब पुलिस ने ISI समर्थित ड्रग रैकेट का किया भंडाफोड़ पंजाब पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई में ISI (पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी) समर्थित एक बड़े ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस दौरान पुलिस ने 50 किलोग्राम हेरोइन जब्त की है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - 1. फ्रांसीसी नौसेना ने राफेल नुकसान की खबरों को नकारा फ्रांसीसी नौसेना ने पाकिस्तानी मीडिया में आई उन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि उसके राफेल विमानों को नुकसान पहुंचा है।

2. मोसाद का दावा: हमास की यूरोपीय हमलों की साजिश इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने दावा किया है कि उसे हमास के ऐसे सेल का पता चला है, जो पूरे यूरोप में यहूदी और इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर हमले करने की योजना बना रहे थे।

3. G20 में मोदी, रामाफोसा और लूला ने ग्लोबल साउथ पर की चर्चा G20 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। तीनों नेताओं ने 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देश) की प्राथमिकताओं और उनकी रणनीतियों के समन्वय पर चर्चा की।

खेल सुर्खियां- 1. भारत ने जीता पहला महिला टी20 विश्व कप (दृष्टिहीन) भारत ने इतिहास रचते हुए पहली बार आयोजित हुए दृष्टिहीन महिलाओं के टी20 विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने नेपाल को हराकर यह उपलब्धि हासिल की।

2. लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीता भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जीतकर अपने खिताब का सूखा खत्म कर दिया है।