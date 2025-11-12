School Assembly News Headlines 13 November: स्कूल असेंबली के लिए 13 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 13 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (13 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 13 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- सुरक्षा पर हाई-लेवल मीटिंग: दिल्ली में हुए हालिया बम धमाके के दो दिन बाद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक उच्च-स्तरीय बैठक की।

ब्लास्ट की जांच: दिल्ली ब्लास्ट की जांच में सामने आया है कि संदिग्धों के पास 26/11 जैसे बड़े हमले को अंजाम देने की योजना थी, जिसके लिए उनके पास 200 से ज्यादा IED थे।

यातायात में बढ़ोतरी: देश के हवाई यात्री यातायात में बड़ी वृद्धि दर्ज की गई है। इस वित्तीय वर्ष के पहले छह महीनों में यह आंकड़ा 202 मिलियन तक पहुंच गया है।

वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट: दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में हवा की गुणवत्ता (AQI) लगातार खराब होने के कारण सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के मामले पर राज्य सरकारों से रिपोर्ट मांगी है।

ISRO का 'गगनयान' मिशन: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन 'गगनयान' के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षण पूरा कर लिया है। ISRO ने उस पैराशूट सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है।

असम में नया इमिग्रेशन चेक पोस्ट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी भूटान यात्रा के दौरान एक बड़ी घोषणा की है। भारत जल्द ही असम में एक नया इमिग्रेशन चेक पोस्ट स्थापित करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - इजरायल का बयान: दिल्ली में हुए आतंकी हमले पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "आतंक हमारे शहरों को हिला सकता है, लेकिन हमारी आत्माओं को नहीं।"

ट्रम्प का रुख: अमेरिकी के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने H-1B वीजा योजना पर अपने पहले के रुख से थोड़ा यू-टर्न लेते हुए कहा कि "विदेशी छात्र अमेरिका के लिए अच्छे हैं" भले ही देश के पास पर्याप्त टेलेंट नहीं है।

5 दिसंबर को आएंगे राष्ट्रपति पुतिन: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 5 दिसंबर को भारत दौरे पर आ रहे हैं। वह यहां रूस-भारत फोरम में हिस्सा लेंगे।

टाइफून फंग-वोंग से ताइवान में बाढ़: टाइफून फंग-वोंग तूफान के कारण ताइवान में भारी बारिश और बाढ़ आ गई है। सुरक्षा को देखते हुए, निचले और खतरे वाले इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है।

खेल सुर्खियां- कोहली और रोहित को घरेलू क्रिकेट जरूरी: भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने विराट कोहली और रोहित शर्मा को साफ बता दिया है कि अगर वे वनडे (ODI) टीम में वापसी करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले घरेलू क्रिकेट (Domestic Cricket) खेलना होगा।

दक्षिण अफ्रीका टेस्ट में नीतीश कुमार रेड्डी की जगह खेलेंगे जुरेल: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली शुरुआती टेस्ट मैच के लिए, विकेटकीपर-बल्लेबाज ध्रुव जुरेल को टीम में शामिल किया जाएगा। वह नीतीश कुमार रेड्डी की जगह लेंगे।

टू-टियर टेस्ट चैम्पियनशिप मॉडल खत्म: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप (WTC) के दो-स्तरीय (Two-tier) मॉडल को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही, वनडे सुपर लीग को वापस लाने की योजना पर विचार किया जा रहा है।