School Assembly News Headlines 11 November: स्कूल असेंबली के लिए 11 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

School Assembly News Headlines in Hindi (11 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 11 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

राष्ट्रीय समाचार- लाल किला के पास कार में धमाका: दिल्ली में लाल किले के पास एक कार में बम धमाका हुआ। हमले में 10 लोगों की मृत्यु और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों की जजों पर 'आपत्तिजनक आरोपों' के लिए फटकार लगाई: सुप्रीम कोर्ट ने जजों के खिलाफ अपमानजनक और झूठे आरोप लगाने वाले वकीलों के एक "परेशान करने वाले चलन" पर गहरी चिंता जताई है।

बेंगलुरु की कंपनी को ईमेल हैकर्स ने 2.16 करोड़ रुपये का चूना लगाया। धोखेबाजों ने उनके आधिकारिक ईमेल सिस्टम को हैक कर लिया और पैसों के ट्रांसफर को अपनी तरफ मोड़ दिया।

डॉक्टरों का आतंकी साजिश का पर्दाफाश: सुरक्षा एजेंसियों ने दिल्ली के पास जैश-ए-मोहम्मद के एक आतंकी मॉड्यूल का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ किया है। इस मामले में तीन डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आतंकी हमलों की साजिश रचने का आरोप है। ऑपरेशन में 360 किलोग्राम आरडीएक्स समेत भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद हुआ है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - ट्रम्प ने Giuliani और पूर्व सहयोगियों को दी पूर्ण माफी: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने 2020 के चुनाव परिणामों को पलटने की कोशिश में शामिल अपने पूर्व वकील रूडी Giuliani और कई पूर्व सहयोगियों को पूर्ण राष्ट्रपति माफी दे दी है।

सीरियाई राष्ट्रपति अल-शारा का ऐतिहासिक व्हाइट हाउस दौरा: अपने ऐतिहासिक अमेरिका आगमन के बाद, सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प व्हाइट हाउस में होस्ट करने वाले हैं।

बांग्लादेश में अराजकता के पीछे विदेशी फंडिंग का दावा : बांग्लादेश के एक पूर्व मंत्री ने बड़ा और विवादास्पद दावा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में चल रही राजनीतिक अराजकता को क्लिंटन परिवार और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों द्वारा फंड किया जा रहा है, और उन्हें बाइडेन प्रशासन का समर्थन प्राप्त है।

खेल सुर्खियां- T20I में बल्लेबाजी क्रम 'ओवररेटेड': गौतम गंभीर भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) मैचों को लेकर एक बड़ा और साहसी बयान दिया है। गंभीर का मानना है कि इस फॉर्मेट में पारंपरिक बल्लेबाजी क्रम 'ओवररेटेड' है।

रिचा घोष के नाम पर स्टेडियम बनाने का वादा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की महिला क्रिकेटर और हाल ही में महिला विश्व कप विजेता टीम की सदस्य रिचा घोष को बड़ा सम्मान देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि दार्जिलिंग में एक नया क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, जिसका नाम रिचा घोष के नाम पर रखा जाएगा।

