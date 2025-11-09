School Assembly News Headlines 10 November: स्कूल असेंबली के लिए 10 नवंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप: School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 10 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

School Assembly News Headlines in Hindi (10 November): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 10 नवंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय समाचार- प्रधानमंत्री मोदी का भूटान दौरा: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत और भूटान के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए दो दिवसीय यात्रा पर भूटान जाएंगे। इस दौरे के दौरान, वह दोनों देशों द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक मेगा पनबिजली परियोजना का उद्घाटन करेंगे।

मेगा कोचिंग टर्मिनल की योजना: भारतीय रेलवे ने 20 प्रमुख शहरों में ट्रेन को संभालने की क्षमता को दोगुना करने के लिए मेगा कोचिंग टर्मिनल बनाने की योजना बनाई है। यह कदम यात्रियों की सुविधा और ट्रेनों के बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया जा रहा है।

बिहार चुनाव और सीमा पर नाकाबंदी: बिहार में दूसरे चरण के विधानसभा चुनाव से पहले, सुरक्षा कारणों से भारत-नेपाल सीमा पर सभी चेकपॉइंट्स को 72 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है।

अंडमान सागर में भूकंप: राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के अनुसार, अंडमान सागर में 5.4 तीव्रता का भूकंप रिकॉर्ड किया गया। किसी बड़े नुकसान की फिलहाल कोई खबर नहीं है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार - जापान के प्रधानमंत्री का फैसला: मितव्ययिता और मितव्ययी प्रशासन का संदेश देने के लिए जापान के प्रधानमंत्री अपने और अपने कैबिनेट सहयोगियों के वेतन में कटौती करने के लिए कानून में बदलाव करने जा रहे हैं।

पाकिस्तान और आंतरिक सुरक्षा: पाकिस्तान ने अपने संविधान में एक संशोधन किया है, जिसके तहत सेना प्रमुख असीम मुनीर को एक महत्वपूर्ण सुरक्षा भूमिका दी गई है। यह कदम ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में मिली हार के बाद आंतरिक सुरक्षा को मज़बूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

राष्ट्रपति अल-शारा का अमेरिका आगमन: सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल-शारा कल संयुक्त राज्य अमेरिका पहुंचे। यह किसी भी सीरियाई राष्ट्राध्यक्ष का अमेरिका का पहला ऐतिहासिक दौरा है।

हमास की घोषणा: हमास के सशस्त्र विंग ने घोषणा की है कि वह 2014 के गाजा युद्ध में मारे गए इजराइली अधिकारी लेफ्टिनेंट हदारे गोल्डिन का शव सौंप देगा।

खेल समाचार - जेमिमा रॉड्रिग्स ऑस्ट्रेलिया रवाना: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार खिलाड़ी जेमिमा रॉड्रिग्स वर्ल्ड कप ड्यूटी पूरी करने के तुरंत बाद ऑस्ट्रेलिया में होने वाली वीमेन्स बिग बैश लीग में खेलने के लिए रवाना हो गई हैं।

हॉन्गकॉन्ग सिक्सस में हार: हॉन्गकॉन्ग सिक्सस 2025 टूर्नामेंट में भारत का सफर निराशाजनक रहा, जहां अंतिम मुकाबले में टीम को श्रीलंका के हाथों 48 रनों से हार का सामना करना पड़ा और भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई।