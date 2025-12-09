Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़school assembly news headlines : 10 December, news headlines for school assembly news india news world sports news
School Assembly News Headline 10 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 10 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें,यहां देखें

School Assembly News Headline 10 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 10 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें,यहां देखें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 10 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Dec 09, 2025 11:51 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share

School Assembly News Headlines in Hindi (10 December): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है। अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 10 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राष्ट्रीय समाचार-

सोनिया गांधी को दिल्ली कोर्ट का नोटिस, मतदाता सूची के आरोपों पर मांगा जवाब

कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के खिलाफ दिल्ली की एक अदालत ने नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के साथ-साथ सोनिया गांधी से भी एक याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि उन्होंने इसके तीन साल बाद ही भारतीय नागरिकता हासिल की थी।

विमानन मंत्री की IndiGo को आखिरी चेतावनी, प्रबंधन की गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई का संकेत

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने एयरलाइन IndiGo को एक कड़ी और आखिरी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर एयरलाइन यात्रियों के लिए हो रही भारी परेशानी और रोस्टरिंग तथा परिचालन (operational) की गड़बड़ी को जल्द ठीक नहीं करती है, तो सरकार सख्त नियामक कार्रवाई करेगी।

गोवा नाइटक्लब के मालिक आग त्रासदी के बाद थाईलैंड फरार

गोवा के नाइटक्लब में लगी भीषण आग, जिसमें दुखद रूप से 25 लोगों की जान चली गई थी। खबर है कि क्लब के मालिक, सौरभ और गौरव लूथरा, कथित तौर पर थाईलैंड भाग गए हैं।

कश्मीर में कड़ाके की सूखी ठंड की लहर जारी, तापमान -1°C तक गिरा

कश्मीर घाटी में कड़ाके की सूखी ठंड की लहर लगातार जारी है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान गिरकर माइनस एक डिग्री सेल्सियस (-1°C) तक पहुँच गया है।

काजीरंगा नेशनल पार्क में 35 अत्यधिक संकटग्रस्त गिद्ध पहुंचे

वन्यजीव संरक्षण के लिए एक अच्छी खबर है। असम के विश्व प्रसिद्ध काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को 35 अत्यधिक संकटग्रस्त गिद्ध मिले हैं।

अंतर्राष्ट्रीय खबरें

अमेरिकी पॉलिसी पेपर में पाकिस्तान का महत्व घटा, भारत को 'चीन के खिलाफ सहयोगी' बताया

एक नए अमेरिकी नीति पत्र में पाकिस्तान के महत्व को काफी कम कर दिया गया है। इस पेपर में भारत को चीन के खिलाफ एक मुख्य सहयोगी के रूप में पहचाना गया है और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने का आह्वान किया गया है।

पाकिस्तान: सिंधूदश की अलग मांग को लेकर कराची में हिंसा भड़की

पाकिस्तान के बंदरगाह शहर कराची में व्यापक हिंसा देखने को मिली। यह हिंसा तब भड़की जब सिंधी राष्ट्रवादी पार्टियों ने लंबे समय से चली आ रही 'सिंधूदश' नामक एक अलग राज्य की मांग को और अधिक जोरदार तरीके से उठाया और विरोध प्रदर्शन किए।

व्यापार युद्ध से प्रभावित किसानों के लिए ट्रंप ने $12 बिलियन की सहायता की घोषणा की

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के किसानों के लिए $12 बिलियन (1200 करोड़ डॉलर) के एक बड़े आर्थिक राहत पैकेज की घोषणा की है।

कनाडा में भारतीयों के स्टडी परमिट में 50% से अधिक की गिरावट

कनाडा में भारतीय छात्रों के लिए जारी किए जाने वाले स्टडी परमिट की संख्या में 50% से अधिक की भारी गिरावट दर्ज की गई है।

चक्रवात दितवाह से श्रीलंका की नाज़ुक आर्थिक रिकवरी में देरी की आशंका

आगामी चक्रवात दितवाह से श्रीलंका की पहले से ही नाज़ुक आर्थिक रिकवरी में देरी होने की आशंका है और इससे देश में गरीबी की स्थिति और खराब हो सकती है।

MH370 पीड़ितों के परिवारों को हर्जाना देने का बीजिंग कोर्ट का मलेशियाई एयरलाइंस को आदेश

बीजिंग (चीन) की एक अदालत ने मलेशियाई एयरलाइंस को MH370 विमान दुर्घटना के पीड़ितों के परिवारों को हर्जाना देने का आदेश दिया है। MH370 विमान 2014 में रहस्यमय तरीके से लापता हो गया था।

खेल जगत की खबरें

भारत ने दक्षिण अफ्रीका को रौंदा, घर में T20I में उनके खिलाफ सबसे बड़ी जीत दर्ज की

भारतीय क्रिकेट टीम ने दक्षिण अफ्रीका को टी20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) मैच में बड़े अंतर से हराकर एक शानदार जीत दर्ज की है।

IPL 2026 नीलामी में 240 भारतीयों सहित 350 खिलाड़ी होंगे शामिल; क्विंटन डी कॉक भी लिस्ट में जुड़े

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 की नीलामी में कुल 350 खिलाड़ी शामिल होंगे, जिनमें 240 भारतीय खिलाड़ी हैं। इस बार नीलामी सूची में दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक का नाम भी जोड़ दिया गया है।

प्रीमियर लीग: मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्व्स को हराया, छठे स्थान पर पहुंची

प्रीमियर लीग फुटबॉल में, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने वॉल्वरहैम्प्टन वंडरर्स को हरा दिया है। इस जीत के साथ, मैनचेस्टर यूनाइटेड अंक तालिका में ऊपर चढ़कर छठे स्थान पर पहुंच गई है।

एशेज से बाहर हुए हेजलवुड और मार्क वुड, कमिंस एडिलेड टेस्ट के लिए फिट

ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और इंग्लैंड के मार्क वुड एशेज सीरीज से बाहर हो गए हैं। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस को इंग्लैंड के खिलाफ एडिलेड में होने वाले अगले टेस्ट मैच के लिए खेलने की पुष्टि कर दी गई है।

टेनिस: कार्लोस अल्काराज मियामी इंविटेशनल प्रदर्शनी इवेंट में अन्य सितारों के साथ जुड़े

टेनिस जगत के उभरते सितारे कार्लोस अल्काराज ने मियामी में आयोजित पहले मियामी इंविटेशनल प्रदर्शनी इवेंट में अन्य बड़े खिलाड़ियों के साथ हिस्सा लिया है।

लुईस हैमिल्टन का फेरारी में जाने का सपना बना बुरा सपना, पहला सीजन निराशाजनक

फॉर्मूला 1 रेसिंग के दिग्गज ड्राइवर लुईस हैमिल्टन का प्रतिष्ठित टीम फेरारी में जाने का सपना एक बुरे सपने में बदल गया है। फेरारी के साथ उनका पहला सीजन काफी निराशाजनक रहा है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।