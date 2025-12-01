Hindustan Hindi News
School Assembly News Headlines 1 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 1 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

School Assembly News Headlines 1 December 2025: स्कूल असेंबली के लिए 1 दिसंबर की देश और दुनिया की बड़ी खबरें, यहां देखें

संक्षेप:

School Assembly News Headlines: अगर आप के स्कूलों में भी सुबह की असेंबली में देश दुनिया की सुर्खियों को बताया जाता है तो आप यहां से 1 दिसंबर 2025 के नेशनल-इंटरनेशनल खबरों को पढ़ सकते हैं।

Mon, 1 Dec 2025 06:27 AMPrachi लाइव हिन्दुस्तान
School Assembly News Headlines in Hindi (1 December): बहुत सारे स्कूलों में सुबह की असेंबली में छात्रों को देश-दुनिया की खबरों को बताया जाता है ताकि वे अपने आस-पास की दुनिया की हर एक नई खबर से अपडेट रहें। इससे बच्चों में करेंट अफेयर्स का ज्ञान बढ़ता है।

राष्ट्रीय समाचार-

1. संसद का शीतकालीन सत्र शुरू

संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। केंद्र सरकार इस सत्र में 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने की तैयारी में है। हालांकि, विपक्ष ने सत्र को छोटा करने के सरकार के फैसले की कड़ी आलोचना की है।

2. भारत की जनसंख्या 2080 तक स्थिर होने का अनुमान

एक महत्वपूर्ण नए जनसांख्यिकीय अध्ययन में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत की जनसंख्या वृद्धि लगभग 2080 तक चरम पर पहुँचकर स्थिर होना शुरू हो जाएगी।

3. चुनाव आयोग ने मतदाता सूची संशोधन की समय सीमा बढ़ाई

चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में मतदाता सूचियों के विशेष सारांश संशोधन (Special Summary Revision) के लिए सात दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। अपडेटेड मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन अब 16 दिसंबर को होना निश्चित किया गया है।

4. चक्रवाती तूफान से तटीय राज्यों पर हाई अलर्ट

एक गंभीर चक्रवाती तूफान के तट के करीब पहुंचने के कारण तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को हाई अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों ने तेज हवाओं और अत्यधिक भारी बारिश के कारण संभावित बड़ी बाधाओं और नुकसान की चेतावनी जारी की है।

5. प्रमुख एयरलाइनों ने सुरक्षा अपग्रेड पूरे किए

इंडिगो और एयर इंडिया ने पुष्टि की है कि उन्होंने अपने एयरबस A320 बेड़े (Fleet) के लिए अनिवार्य सॉफ्टवेयर अपग्रेड का बड़ा हिस्सा पूरा कर लिया है।

अंतर्राष्ट्रीय समाचार -

1. ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बानीज का निजी विवाह

ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने अपनी पार्टनर जोडी हेडन के साथ एक निजी समारोह में विवाह कर लिया है। यह समारोह 'द लॉज' (प्रधानमंत्री आवास) में आयोजित हुआ। अल्बानीज पद पर रहते हुए विवाह करने वाले ऑस्ट्रेलिया के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं।

2. नेशनल गार्ड गोलीबारी के बाद अमेरिका ने अफगान वीजा रोके

व्हाइट हाउस के पास दो नेशनल गार्ड सदस्यों को गोली मारे जाने की घटना के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अफगानिस्तान के नागरिकों के लिए कुछ वीजा जारी करना अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है।

3. गाजा संघर्ष में मौत का आंकड़ा 70,000 के पार

इजराइल-हमास युद्ध से जुड़ी एक दुखद खबर में संघर्ष में मारे गए फिलिस्तीनी नागरिकों की संख्या 70,000 के आंकड़े को पार कर गई है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस युद्ध को सम्मानजनक ढंग से समाप्त करने के लिए प्रयास जारी हैं।

4. पाकिस्तान गाजा शांति सेना में भेजेगा सैनिक

पाकिस्तान ने घोषणा की है कि वह गाजा में संभावित शांति स्थापना मिशन में भाग लेने के लिए अपने सैनिकों को तैनात करने का इरादा रखता है। हालांकि, पाकिस्तान ने साथ ही यह भी दोहराया है कि वह हमास आतंकवादी समूह को निरस्त्र करने से मना करता है।

खेल सुर्खियां-

  1. भारत ने रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका को हराया

भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने रविवार को पहले वनडे में 17 रनों से जीत दर्ज की।

2. रोहित शर्मा ने तोड़ा शाहिद अफरीदी का विश्व रिकॉर्ड

भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वनडे अंतर्राष्ट्रीय (ODI) क्रिकेट में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का शाहिद अफरीदी का विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

3. जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप भारत ने लगातार दूसरी बार जीता

भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने इतिहास रचते हुए लगातार दूसरी बार जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का खिताब अपने नाम कर लिया है।

4. अभिषेक शर्मा का SMAT में धमाकेदार प्रदर्शन

युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी (SMAT) में अपनी विस्फोटक प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने टूर्नामेंट में कई रिकॉर्ड बनाए और उन्हें चर्चा में ला दिया।

