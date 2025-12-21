School Assembly News Dec 22 : देश-दुनिया की वो खबरें जो हर छात्र को जाननी चाहिए

संक्षेप: School Assembly News : 22 दिसंबर 2025 की प्रमुख खबरें आपके सामने हैं। जिनमें राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, खेल और शिक्षा से जुड़ी ताज़ा और अहम सुर्खियां शामिल हैं।

School Assembly News : सुबह का समय मन को जागृत करने और ज्ञान से जुड़ने का सबसे उत्तम अवसर होता है। देश-दुनिया में क्या घट रहा है, खेल के मैदान में कौन आगे है और शिक्षा जगत में क्या नया आया है, इन सबकी जानकारी हमें सजग, समझदार और जिम्मेदार नागरिक बनाती है। आइए, नजर डालते हैं 22 दिसंबर 2025 की उन प्रमुख खबरों पर , जो आज पूरे दिन चर्चा में रहीं।

राष्ट्रीय समाचार राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो नियो की हालिया रिपोर्ट बताती है कि वर्ष 2025 में भारत से विदेश यात्रा करने वालों में मिलेनियल्स और जेन Z युवाओं की भागीदारी सबसे अधिक रही। महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले महायुति गठबंधन ने मज़बूत बढ़त बनाकर सियासी तस्वीर को साफ़ कर दिया है। घुसपैठ के मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी बयानबाज़ी देखने को मिली, जिससे राजनीतिक माहौल गरमाया रहा। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी द्वारा क्रिसमस का श्रेय सोनिया गांधी को देने पर बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया। इसी दौरान पायलट पर हमले के आरोपी व्यक्ति ने खुद पर लगे जातिसूचक टिप्पणी और धमकी के आरोपों को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। सरकार ने मनरेगा की जगह लाने वाले नए G RAM G बिल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी मिलने की पुष्टि की। इसके साथ ही भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए पहली बार अपने शक्तिशाली ‘बाहुबली’ रॉकेट को अमेरिका के बड़े वाणिज्यिक सैटेलाइट के प्रक्षेपण के लिए तैयार किया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर दक्षिण अफ्रीका में हुई अंधाधुंध फायरिंग की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, जिसमें नौ लोगों की जान चली गई। अमेरिका में जेफ्री एपस्टीन से जुड़ी फाइलों में मौजूद डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर का सरकारी वेबसाइट से गायब होना चर्चा का विषय बना रहा। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने कट्टर नेता शरीफ उस्मान हादी के आदर्शों पर चलने की बात कहकर राजनीतिक हलकों में हलचल पैदा कर दी। वहीं ब्रिटेन ने रूस से ऊर्जा कारोबार के आरोप में पाकिस्तानी उद्योगपति मुरतज़ा लखानी पर प्रतिबंध लगा दिया।

शिक्षा समाचार शिक्षा क्षेत्र की बात करें तो रूस ने भारतीय छात्रों के लिए बिना प्रवेश परीक्षा स्कॉलरशिप देने की घोषणा की, जिसे छात्रों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। CTET फरवरी 2026 परीक्षा के लिए 25 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त होना शिक्षा के प्रति बढ़ती जागरूकता को दर्शाता है। वहीं NTA ने UGC NET दिसंबर परीक्षा की सिटी स्लिप जारी कर दी है, जिससे अभ्यर्थियों की तैयारी को लेकर तस्वीर साफ़ हो गई है।