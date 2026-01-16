Hindustan Hindi News
School Assembly News 17 Jan: सेना ने पाक ड्रोन को निशाना बनाया, ट्रंप की ताइवान से डील; देश-दुनिया की बड़ी खबरें

संक्षेप:

देश, दुनिया और खेल की ताजा खबरों का यह खास बुलेटिन छात्रों के लिए तैयार किया गया है, ताकि स्कूल असेंबली में आत्मविश्वास के साथ समाचार पढ़े जा सकें।

School Assembly News 17 Jan: स्कूल की सुबह की असेंबली सिर्फ प्रार्थना तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह छात्रों को देश-दुनिया से जोड़ने का सबसे अच्छा मंच भी होती है। आज के इस न्यूज बुलेटिन में हम आपके लिए लेकर आए हैं राजनीति, अंतरराष्ट्रीय घटनाओं और खेल जगत से जुड़ी वे अहम खबरें, जिनकी चर्चा हर तरफ हो रही है। यह खबरें न सिर्फ जानकारी बढ़ाती हैं, बल्कि छात्रों को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में भी प्रेरित करती हैं।

राष्ट्रीय समाचार

देश की राजनीति में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी 20 जनवरी को अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की घोषणा करने जा रही है, जिसे आने वाले चुनावों के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।

कर्नाटक की चर्चित गौरी लंकेश हत्याकांड से जुड़े एक आरोपी ने महाराष्ट्र के जालना नगर निकाय चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया है।

प्रवर्तन निदेशालय ने अल-फलाह ट्रस्ट और उसके चेयरमैन जव्वाद अहमद सिद्दीकी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है और लगभग 139 करोड़ रुपये की यूनिवर्सिटी संपत्तियों को अटैच किया है।

महाराष्ट्र में मतगणना के बीच राहुल गांधी के “गैसलाइटिंग” वाले बयान पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है, जिससे सियासी माहौल और गरमा गया है।

विदेशी हालात को देखते हुए भारत सरकार ने इजरायल में रह रहे भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा से बचने की सलाह जारी की है, क्योंकि ईरान से जुड़े तनाव लगातार बढ़ रहे हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया है कि साल 2017 के बाद राज्य में कृषि उत्पादन और किसानों को मिलने वाले समर्थन में बड़ा सुधार हुआ है।

पंजाब केसरी समूह ने कई जगहों पर हुई छापेमारी को “टार्गेटेड विच-हंट” बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिखा है।

सुरक्षा मोर्चे पर, भारतीय सेना ने पुंछ सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास पाकिस्तानी ड्रोन को निशाना बनाया, जो इस हफ्ते की तीसरी घटना है।

वहीं मुंबई नगर निगम चुनाव 2026 में बीजेपी की जीत ने शिवसेना के करीब 30 साल पुराने दबदबे को खत्म कर दिया है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

इजरायल के गुश एत्जियॉन इलाके से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें आईडीएफ का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लिफ्टिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया।

अमेरिका में टेक्सास को लेकर बयानबाजी तेज है। पूर्व ट्रंप सहयोगी मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कथित एच-1बी वीजा धोखाधड़ी को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं।

अमेरिका के ओरेगन तट के पास 6.2 तीव्रता का भूकंप आया, हालांकि फिलहाल बड़े नुकसान की खबर नहीं है।

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ताइवान के साथ 250 अरब डॉलर की ट्रेड डील का ऐलान किया है, जिससे सेमीकंडक्टर उत्पादन बढ़ेगा और टैरिफ घटेंगे।

बांग्लादेश से एक दर्दनाक खबर सामने आई है, जहां एक हिंदू शिक्षक का घर जला दिया गया और परिवार को जान बचाकर भागना पड़ा।

वॉशिंगटन डीसी में कैथोलिक यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका परिसर में गोलीबारी की खबर के बाद शेल्टर-इन-प्लेस जारी किया गया।

खेल समाचार

खेल जगत में भी हलचल कम नहीं है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से जुड़े एक अधिकारी ने खिलाड़ियों को मिल रही जान से मारने की धमकियों पर चिंता जताई है।

ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने बिग बैश लीग में एक ओवर में 32 रन ठोककर नया रिकॉर्ड बनाया और शतक भी जमाया।

डेनमार्क की बैडमिंटन खिलाड़ी मिया ब्लिचफेल्ट ने इंडिया ओपन की परिस्थितियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि यहां वर्ल्ड चैंपियनशिप कराना बेहद मुश्किल होगा।

एक अन्य मैच में स्टीव स्मिथ, बाबर आज़म की फील्डिंग गलती से नाराज नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार स्मृति मंधाना 2026 में द हंड्रेड लीग में मैनचेस्टर सुपर जायंट्स के लिए खेलेंगी।

फुटबॉल में, वेन रूनी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगले मैनेजर को लेकर बड़ा बयान दिया है।

