पढ़ाई में है पैसों की टेंशन? सरकार की ये बड़ी स्कॉलरशिप्स बनेंगी सहारा; देखें पूरी लिस्ट

सरकार ने ऐसे छात्रों के लिए पांच बड़ी स्कॉलरशिप योजनाएं बनाई हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं लेकिन पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। इनमें स्कूल से लेकर पीएचडी तक के विकल्प हैं।

अगर आप अच्छे अंक लाने के बावजूद पैसों की कमी से पढ़ाई बीच में छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं, तो अब चिंता की जरूरत नहीं है। भारतीय सरकार ऐसे छात्रों के लिए कई स्कॉलरशिप योजनाएं लेकर आई है, जिनसे आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च और आगे की पढ़ाई का बोझ काफी हद तक कम हो सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में आर्थिक तंगी झेल रहे लाखों छात्रों के लिए सरकार राहत लेकर आई है। केंद्र और विभिन्न संस्थानों द्वारा शुरू की गई ये 5 बड़ी स्कॉलरशिप योजनाएं छात्रों की पढ़ाई को नई रफ्तार देने का काम कर रही हैं। आइए जानते हैं इन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के बारे में...

गौरतलब है कि इन योजनाओं का मकसद सिर्फ आर्थिक बोझ कम करना नहीं है, बल्कि प्रतिभाशाली छात्रों को आगे बढ़ने का सही मौका देना है।

प्रधानमंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PMRF) अगर आप साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स (STEM), सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़ या लॉ में पीएचडी कर रहे हैं तो पीएमआरएफ एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें स्टाइपेंड और रिसर्च ग्रांट दोनों दिए जाते हैं।

केंद्रीय क्षेत्र छात्रवृत्ति योजना (CSSS) आर्थिक रूप से कमजोर तबकों के छात्र, जो कक्षा 8 के बाद सरकारी या मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे हैं, इस स्कॉलरशिप के हकदार हैं। इसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल खर्च और सालाना भत्ता शामिल है।

AICTE प्रगति छात्रवृत्ति तकनीकी शिक्षा (डिप्लोमा और अंडरग्रेजुएट स्तर) करने वाले आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए यह योजना खास है। इसमें फीस और पढ़ाई से जुड़े खर्च में मदद दी जाती है।

AICTE सक्षम छात्रवृत्ति यह स्कॉलरशिप विशेष रूप से विकलांग छात्रों के लिए है, जो तकनीकी विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें ट्यूशन फीस और अन्य शैक्षिक खर्च शामिल किए जाते हैं।