'आत्महत्या ही आखिरी रास्ता लगने लगा था', सुप्रीम कोर्ट पैनल की रिपोर्ट से सामने आया दलित छात्रों का दर्द
सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त टास्क फोर्स (NTF) की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्याएं मुख्य रूप से प्रणालीगत विफलताओं, जातिगत भेदभाव और मानसिक स्वास्थ्य समर्थन की भारी कमी का परिणाम हैं।
'मैं आज आपको 80 प्रभावित अनुसूचित जाति के पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों में से केवल एक के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स के रूप में लिख रहा हूं जिसकी जान उन संस्थागत विफलताओं के कारण गंभीर खतरे में है, जिन्हें दूर करने के लिए आपके टास्क फोर्स का गठन किया गया है।' इस तरह सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स (NTF) के सामने गुजरात के एक दलित स्टूडेंट की गवाही शुरू हुई। यह फोर्स कैंपस में खासकर हाशिए पर पड़े समुदायों के खिलाफ इंस्टीट्यूशनल भेदभाव के आरोपों की जांच कर रही थी। छात्र ने अपना नाम बताए बगैर आरोप लगाया कि उसकी स्कॉलरशिप स्कीम की परिभाषा में ब्यूरोक्रेटिक बदलाव की वजह से पिछले दो सालों से उसे कोई पैसे नहीं मिले हैं। इससे उसे पढ़ाई करने में काफी मुश्किलें हो रही थीं।
हिन्दुस्तान टाइम्स द्वारा देखे गए इस ईमेल में कहा गया, 'एक साल से अधिक समय से मेरा करियर जबरन रोक दिया गया है, मेरी स्थिति इस बात का एक जीता-जागता उदाहरण है कि कैसे व्यवस्था की उदासीनता एक छात्र को यह महसूस करा सकती है कि अपनी जीवन खत्म कर देना ही एकमात्र रास्ता है।'
सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट से सामने आया काला सच
दुर्भाग्य से यह कोई इकलौता मामला नहीं था। नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई और हाल ही में सार्वजनिक की गई 18-सदस्यीय पैनल की अंतरिम रिपोर्ट में उच्च शिक्षण संस्थानों में व्यापक भेदभाव, कमजोर शिकायत निवारण तंत्र, शैक्षणिक दबाव और मानसिक स्वास्थ्य सहायता में गंभीर कमियों को उजागर किया गया है।
रिपोर्ट में कहा गया है 'छात्रों की आत्महत्या उनकी मुश्किलों को केवल ऊपर तौर पर दिखाता है। जबकि इसमें पीछे बहुत चीजे छिपी हैं जैसे आत्महत्या के प्रयास, आत्मघाती विचार, मृत्यु पाने की इच्छा, खुद को नुकसान पहुंचाने के प्रयास, खराब मानसिक स्वास्थ्य और भेदभाव या बहिष्कार का अनुभव।'
पैनल ने पाया कि युवाओं की आबादी में गिरावट के बावजूद छात्रों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। इस प्रवृत्ति को गंभीर चिंता का विषय बताते हुए तत्काल संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया। पैनल ने चेतावनी दी कि यदि हस्तक्षेपों को केवल मानसिक बीमारी पर केंद्रित रखा गया, तो संस्थानों के भीतर के संरचनात्मक और संस्थागत कारकों का इलाज किए बिना उनका प्रभाव बहुत सीमित रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी-दिल्ली के दो बीटेक छात्रों की मौत का स्वतः संज्ञान लेने के बाद इस टास्क फोर्स का गठन किया गया था। 21 वर्षीय अनुसूचित जनजाति के छात्र अनिल कुमार की जुलाई 2023 में और 20 वर्षीय अनुसूचित जाति के छात्र आयुष आशना की जनवरी 2024 में मृत्यु हो गई थी। उनके परिवारों ने जाति-आधारित भेदभाव का आरोप लगाया था, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने एफआईआर (FIR) दर्ज करने का आदेश दिया और मार्च 2025 में टास्क फोर्स का गठन किया।
192 पृष्ठों की इस रिपोर्ट में कॉलेज कैंपस में आत्महत्या के छोटे लेकिन महत्वपूर्ण पैटर्न की पहचान की गई, और कहा गया कि छात्रों की मौतें अलग-थलग ट्रेजेडी के बजाय व्यापक संस्थागत और सामाजिक कारकों को दर्शाती हैं। जनवरी से अगस्त 2025 तक की मीडिया रिपोर्टों के आधार पर, एनटीएफ ने 210 छात्रों की आत्महत्याओं के मामलों का समझा।
इंजीनियरिंग छात्र: 63 मौतें
मेडिकल छात्र: 47 मौतें
नर्सिंग छात्र: 16 मौतें
मेडिकल छात्रों में आत्महत्या का अनुपात काफी अधिक
पैनल ने नोट किया कि हालांकि मीडिया रिपोर्टों में इंजीनियरिंग और मेडिकल छात्रों की संख्या अधिक थी, लेकिन जब कुल दाखिले के आंकड़ों को ध्यान में रखा गया तो मेडिकल छात्रों में आत्महत्या का अनुपात काफी अधिक था।
तनाव का मुख्य कारण: जातिगत भेदभाव
रिपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा जाति-आधारित भेदभाव पर केंद्रित है। पैनल ने स्पष्ट रूप से कहा कि सामान्य वर्ग के छात्रों ने कभी भी जाति का मुद्दा नहीं उठाया और कहा कि उनके संस्थान में जातिगत पूर्वाग्रह मौजूद नहीं था। लेकिन दलित और आदिवासी छात्रों ने प्रोफेसरों सहित हर स्तर पर प्रणालीगत और व्यापक भेदभाव की शिकायत की।
वायवा में भेदभाव
छात्रों ने बताया कि लिखित परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के बावजूद उन्हें वायवा में कैसे भेदभाव का सामना करना पड़ा। प्रोफेसरों ने आरक्षण के माध्यम से प्रवेश पाने के कारण उन्हें अयोग्य कहकर अपमानित किया।
आरक्षण छोड़ने का दबाव
यदि वे सामान्य श्रेणी में अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उन पर परोक्ष रूप से आरक्षित सीट पर नामांकन के लिए दबाव डाला जाता है, और प्रशासन उनसे लिखित में मांगता है कि यदि वे सामान्य सीट चुनते हैं तो आरक्षण का लाभ छोड़ देंगे।
आवाज उठाने पर निशाना
यदि छात्र जाति-भेदभाव को लेकर राजनीतिक रूप से सक्रिय होते हैं, तो प्रोफेसरों द्वारा उन्हें निशाना बनाया जाता है।
मानसिक स्वास्थ्य सहायता में गंभीर कमियां
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता वाले इस पैनल ने हितधारकों के साथ सलाह और सर्वे किया। प्राप्त प्रतिक्रियाओं (2,119 संस्थानों) के आधार पर ये गंभीर कमियां पाई गईं:
65% संस्थानों में मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं तक कोई पहुंच नहीं थी।
73% संस्थानों (1,537) में कोई पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर नहीं था।
20% से भी कम संस्थानों का नजदीकी मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ औपचारिक संबंध था।
4% से भी कम संस्थानों के पास आत्महत्या के जोखिम के आकलन और प्रबंधन का कोई प्रोटोकॉल था।
45% संस्थानों ने पिछले 18 महीनों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर फैकल्टी के लिए कोई कार्यशाला आयोजित नहीं की थी।
टास्क फोर्स की प्रमुख सिफारिशें
रिपोर्ट में छात्र आत्महत्या और भेदभाव रोकने के लिए कई सुझाव दिए गए हैं—
छात्र आत्महत्या के मामलों का राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रह और विश्लेषण।
जोखिम वाले छात्रों की पहचान के लिए शिक्षकों का अनिवार्य प्रशिक्षण।
जातीय और सामाजिक भेदभाव के खिलाफ सख्त व्यवस्था।
पेशेवर काउंसलिंग सेवाओं का विस्तार।
संकट की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया प्रणाली।
शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत और जवाबदेह बनाना।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
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तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
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