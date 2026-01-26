BAMS Admissions: मेडिकल कॉलेजों में खाली सीटों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, आयुष में कटऑफ घटाने से इनकार

संक्षेप: Medical Seats: एमबीबीएस पाठ्यक्रम हो या आयुर्वेद, हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। शीर्ष कोर्ट ने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में खाली सीट भरने के लिए कटऑफ/पर्सेंटाइल घटाने से भी इनकार कर दिया।

BAMS Admissions: एमबीबीएस पाठ्यक्रम हो या आयुर्वेद, हर वर्ष मेडिकल कॉलेजों में सीटें खाली रह जाती हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिशा-निर्देश बनाने का फैसला किया है। शीर्ष कोर्ट ने आयुर्वेद मेडिकल कॉलेजों में खाली सीट भरने के लिए कटऑफ/पर्सेंटाइल घटाने से भी इनकार कर दिया।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

परसेंटाइल कम करने की मांग खारिज पीठ ने कहा, वह इस बात पर विचार करेगी कि मेडिकल/आयुर्वेद कॉलेजों में सीटें खाली नहीं रह पाएं। कोर्ट ने नीट-यूजी के तहत आयुष पाठ्यक्रम में सीटों को भरने के लिए परसेंटाइल कम करने की मांग को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया। पीठ ने कहा कि बदलाव का कोई भी विकल्प पहले सेमेस्टर की परीक्षा में बाधा डालेगा। आयुष कॉलेज अलग-अलग यूनिवर्सिटी से संबद्ध हैं, जहां उन्हें नियमों और मानदंडों के अनुसार परीक्षा आयोजित करने में लचीलापन है। इसलिए कटऑफ को और बढ़ाने से मौजूदा छात्र प्रभावित होंगे। इस वर्ष बड़े पैमाने पर पीजी मेडिकल कॉलेज में भी सीटें खाली रह गई हैं। इसे भरने के लिए पर्सेंटाइल कम किया गया। इसके खिलाफ कई डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर कर कहा कि इससे चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी और मरीज को भी जोखिम हो सकता है।

पर्सेंटाइल कम करने का कोई निश्चित फाॅर्मूला नहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग बोर्ड ने शुरुआती डेडलाइन के बाद नए छात्रों का पंजीकरण बंद कर दिया है, ऐसे में दाखिले की तारीख बढ़ाने से मौजूदा प्रक्रियाओं के साथ तालमेल नहीं बैठेगा, जिससे आयुष के उद्देश्य को नुकसान होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पर्सेंटाइल कम करने का कोई निश्चित फार्मूला नहीं, ऐसे में इस आधार पर इसे कम नहीं किया जा सकता है कि पिछले साल ऐसा किया गया था।