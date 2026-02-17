SBI YFI Fellowship 2026: एसबीआई फाउंडेशन की खास पहल, युवाओं को मिलेगी 15,000 रुपये मासिक फेलोशिप; ऐसे करें अप्लाई

Hindustan Hindi News
Feb 17, 2026 10:32 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
SBI Youth for India Fellowship 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) फाउंडेशन ने अपने प्रतिष्ठित ‘यूथ फॉर इंडिया’ फेलोशिप प्रोग्राम के 13वें बैच (वर्ष 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

SBI Youth for India Fellowship 2026: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) फाउंडेशन ने अपने प्रतिष्ठित ‘यूथ फॉर इंडिया’ फेलोशिप प्रोग्राम के 13वें बैच (वर्ष 2026) के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह फेलोशिप उन शिक्षित और उत्साही युवाओं के लिए एक बेहतरीन मंच है जो ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलना चाहते हैं और जमीनी स्तर पर सामाजिक बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं।

यह 13 महीने का एक अनूठा प्रोग्राम है, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ युवाओं को अनुभवी गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के साथ मिलकर ग्रामीण विकास की परियोजनाओं पर काम करने का अवसर प्रदान करता है।

कौन कर सकता है आवेदन? (पात्रता मानदंड)

SBI फाउंडेशन ने इस फेलोशिप के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें रखी हैं:

राष्ट्रीयता: उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। हालांकि, भारत के विदेशी नागरिक (OCI) और भूटान व नेपाल के नागरिक भी इसके लिए पात्र हैं।

आयु सीमा: आवेदन के समय उम्मीदवार की आयु 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

शैक्षणिक योग्यता: उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक (बैचलर डिग्री) की डिग्री होनी चाहिए। यह डिग्री फेलोशिप शुरू होने से पहले (यानी 1 अक्टूबर, 2026 तक) पूरी हो जानी चाहिए।

फेलोशिप के दौरान क्या करना होगा?

चुने गए फेलो को भारत के विभिन्न राज्यों के ग्रामीण इलाकों में तैनात किया जाता है। वे शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, आजीविका, ग्रामीण उद्यमिता, और महिला सशक्तिकरण जैसे 12 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करते हैं। फेलोशिप का मुख्य उद्देश्य युवाओं के भीतर नेतृत्व क्षमता विकसित करना और उन्हें ग्रामीण भारत की वास्तविक चुनौतियों से रूबरू कराना है।

वित्तीय सहायता और लाभ

SBI फाउंडेशन फेलोशिप के दौरान युवाओं को हर संभव सहायता प्रदान करता है:

स्टाइपेंड : फेलो को रहने और खाने के खर्च के लिए प्रति माह 15,000 रुपये का स्टाइपेंड दिया जाता है।

यात्रा स्टाइपेंड: स्थानीय यात्राओं के लिए प्रति माह 1,000 रुपये अतिरिक्त दिए जाते हैं।

कोर्स पूरा होने पर: फेलोशिप सफलतापूर्वक पूरी करने पर 70,000 रुपये का एकमुश्त 'री-एडजस्टमेंट अलाउंस' दिया जाता है।

बीमा और स्वास्थ्य: फेलो को व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा की सुविधा भी मिलती है।

इसके अलावा, प्रोग्राम के अंत में एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, जो भविष्य में उच्च शिक्षा या कॉर्पोरेट जगत में करियर बनाने के लिए बहुत मददगार साबित होता है।

चयन प्रक्रिया और आवेदन कैसे करें?

आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवारों को SBI यूथ फॉर इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट youthforindia.org पर जाना होगा। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से तीन चरण शामिल हैं:

रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन असेसमेंट: प्रारंभिक जानकारी भरने के बाद उम्मीदवारों को एक ऑनलाइन मूल्यांकन प्रक्रिया से गुजरना होगा।

पर्सनल इंटरव्यू: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा।

फाइनल सिलेक्शन: इंटरव्यू और योग्यता के आधार पर फाइनल लिस्ट तैयार की जाएगी।

यह फेलोशिप केवल एक नौकरी नहीं है, बल्कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने और ग्रामीण समाज के उत्थान में योगदान देने का एक जीवन बदलने वाला अनुभव है। यदि आप भी समाज में बदलाव लाने का जुनून रखते हैं, तो अंतिम तिथि से पहले आवेदन जरूर करें।

