SBI की यूथ फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन शुरू, जानिए क्यों है महत्वपूर्ण
जो युवा जिंदगी में कुछ अलग करना चाहते हैं, उनके लिए SBI की यूथ फेलोशिप 2026-27 सिर्फ कार्यक्रम नहीं बल्कि समाज को समझने, खुद को बदलने और जमीन से जुड़कर सीखने की एक अनोखी यात्रा है।
भारत के युवाओं के लिए एक ऐसा मौका फिर आया है, जिसमें नौकरी से ज्यादा सीखने, समझने और समाज में बदलाव लाने का अनुभव मिलता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित यूथ फॉर इंडिया फेलोशिप 2026-27 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह फेलोशिप उन युवाओं के लिए है जो सिर्फ करियर नहीं, बल्कि जमीन से जुड़कर देश के ग्रामीण इलाकों में काम करना चाहते हैं और असली भारत को करीब से समझना चाहते हैं। यह कार्यक्रम एक साल का नहीं, बल्कि 13 महीनों का गहरा अनुभव देता है। इसमें चुने गए फेलोज गांवों में रहकर स्थानीय समुदायों और गैर सरकारी संगठनों के साथ मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर काम करते हैं। यानी यह सिर्फ पढ़ाई या ट्रेनिंग नहीं, बल्कि असली जिंदगी के बीच सीखने का मौका है।
क्या है इस फेलोशिप की खासियत
यह फेलोशिप किताबों से बाहर निकलकर सीखने का मौका देती है। यहां कोई क्लासरूम नहीं होता, बल्कि गांव ही आपका क्लासरूम बन जाता है। फेलोज गांव में रहते हैं, लोगों से जुड़ते हैं, उनकी समस्याओं को समझते हैं और उनके साथ मिलकर समाधान तैयार करते हैं। इस दौरान युवा यह समझ पाते हैं कि ग्रामीण भारत में विकास का असली मतलब क्या होता है। कई बार छोटे समाधान, जैसे बेहतर खेती के तरीके, बच्चों की पढ़ाई में मदद, या महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर, बड़े बदलाव की शुरुआत बन जाते हैं। यह अनुभव युवाओं को सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, बल्कि सामाजिक रूप से संवेदनशील और जिम्मेदार बनाता है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस फेलोशिप के लिए आवेदन करने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं। आवेदक ने 4 अक्टूबर 2026 तक किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से बैचलर डिग्री पूरी कर ली हो। आवेदक भारत, नेपाल या भूटान का नागरिक होना चाहिए, या फिर ओसीआई अथवा एनआरआई श्रेणी में आना चाहिए। उम्र 21 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए। यानी उम्मीदवार का जन्म 4 अगस्त 1994 से पहले और 5 अक्टूबर 2005 के बाद नहीं होना चाहिए। इन शर्तों का उद्देश्य ऐसे युवाओं को चुनना है जो पढ़ाई पूरी कर चुके हों और समाज में काम करने के लिए तैयार हों।
13 महीनों में क्या करते हैं फेलोज
चुने गए प्रतिभागी किसी एक ग्रामीण क्षेत्र में तैनात किए जाते हैं। वहां वे किसी अनुभवी एनजीओ के साथ मिलकर काम करते हैं। उनका काम पहले से तय नहीं होता, बल्कि गांव की जरूरत के अनुसार तय किया जाता है। कुछ फेलोज शिक्षा पर काम करते हैं, जहां वे बच्चों की पढ़ाई बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ आजीविका के क्षेत्र में काम करते हैं, जैसे किसानों को नई तकनीक से जोड़ना। कई लोग महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के साथ काम करते हैं। कुछ पर्यावरण संरक्षण या जल प्रबंधन जैसे विषयों पर भी काम करते हैं। इस तरह हर फेलो का अनुभव अलग होता है, लेकिन सीख सबको गहरी मिलती है।
क्या मिलता है फेलोशिप के दौरान
इस कार्यक्रम में भाग लेने वालों को सिर्फ अनुभव ही नहीं, बल्कि जरूरी आर्थिक और पेशेवर सहयोग भी दिया जाता है। फेलोज को हर महीने रहने और खाने के लिए भत्ता दिया जाता है। यात्रा और प्रोजेक्ट से जुड़े खर्चों के लिए अलग सहायता मिलती है। स्थानीय भाषा सीखने में मदद दी जाती है ताकि वे समुदाय से आसानी से जुड़ सकें। पूरे कार्यक्रम के दौरान मेंटर और विशेषज्ञ उनका मार्गदर्शन करते रहते हैं। कार्यक्रम पूरा होने पर प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र और एक रीडजस्टमेंट अलाउंस भी दिया जाता है, जिससे वे आगे की राह तय कर सकें।
चयन प्रक्रिया कैसे होती है
फेलोशिप के लिए चयन कई चरणों में किया जाता है ताकि सही उम्मीदवार चुने जा सकें। सबसे पहले उम्मीदवार को अपनी पात्रता जांचनी होती है। इसके बाद आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होता है। आवेदन फॉर्म भरने के बाद एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है। शॉर्टलिस्ट होने पर समूह गतिविधि और पर्सनल इंटरैक्शन के लिए बुलाया जाता है। अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों को ऑफर भेजा जाता है। यह प्रक्रिया सिर्फ अकादमिक योग्यता नहीं, बल्कि सोच, संवेदनशीलता और समस्या सुलझाने की क्षमता को भी परखती है।
क्यों खास है यह अवसर
आज के समय में जहां ज्यादातर युवा सीधे कॉरपोरेट नौकरी की तरफ बढ़ते हैं, यह फेलोशिप एक अलग रास्ता दिखाती है। यहां काम का मतलब सिर्फ सैलरी नहीं, बल्कि समाज में योगदान होता है। कई पूर्व फेलोज बाद में डेवलपमेंट सेक्टर, पब्लिक पॉलिसी, शिक्षा, स्टार्टअप या प्रशासनिक सेवाओं में गए हैं। उनका कहना है कि गांव में बिताया गया यह समय उनके जीवन का सबसे बदलने वाला अनुभव रहा। यह कार्यक्रम युवाओं को यह समझने का मौका देता है कि भारत सिर्फ शहरों में नहीं, बल्कि गांवों में बसता है और वहीं असली बदलाव की जरूरत है।
