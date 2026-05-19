SBI Vacancy 2026 : एसबीआई में 7000 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती, ग्रेजुएट आज से करें आवेदन, क्लर्क बनना होगा आसान
SBI Vacancy 2026 : देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने अप्रेंटिस के 715 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 19 मई 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तय की गई है।
SBI Vacancy 2026 : देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ( भारतीय स्टेट बैंक ) ने अप्रेंटिस के 715 पदों पर भर्ती निकाली है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आज 19 मई 2026 से शुरू होगी। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून 2026 तय की गई है। इच्छुक व योग्य युवा बैंक की वेबसाइट https://sbi.bank.in/web/careers/current-openings या अन्य पोर्टल जैसे https://apprenticeshipindia.org, https://nsdcindia.org/apprenticeship या http://bfsissc.com पर जाकर एप्लाई कर सकते हैं। एसबीआई ने इससे पहले 2023 में 6000 पदों पर अप्रेंटिस की भर्ती निकाली थी।
ऑनलाइन लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को उनके द्वारा आवेदन किए गए संबंधित राज्य की स्थानीय भाषा की परीक्षा देनी होगी। उम्मीदवार को उस भाषा को पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना आना चाहिए। जो उम्मीदवार इस भाषा परीक्षा में विफल रहेंगे, उनका चयन नहीं किया जाएगा।
यदि आवेदन प्रक्रिया के दौरान आपको कोई अतिरिक्त पूछताछ करनी हो, तो आप बैंक की वेबसाइट के यूआरएल https://sbi.bank.in/careers/post-your-query पर "CONTACT US" -> "Post Your Query" लिंक के माध्यम से बैंक से संपर्क कर सकते हैं।
क्या ट्रेनिंग पूरी होने पर SBI में नौकरी पक्की मिल जाएगी?
नहीं, ट्रेनिंग पूरी होने पर एसबीआई (SBI) में पक्की नौकरी (नियमित रोजगार) मिलने की कोई गारंटी या बाध्यता नहीं है
- यह रोजगार नहीं है: अपरेंटिस का पद न तो बैंक में नियमित रोजगार है और न ही संविदा पर रोजगार है।
- रोजगार की कोई बाध्यता नहीं: एसबीआई की अपरेंटिस अवधि के दौरान या इसके समाप्त होने के बाद प्रशिक्षुओं (apprentices) को नियमित रोजगार देने की कोई बाध्यता नहीं होगी
- एक वर्ष की प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) अवधि पूरी होने के बाद, उम्मीदवारों को उनके संबंधित कार्य क्षेत्र से मुक्त कर दिया जाएगा
- कर्मचारी का दर्जा नहीं: अपरेंटिस के रूप में चयनित उम्मीदवारों को एसबीआई का कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे बैंक कर्मचारियों को मिलने वाले किसी भी लाभ के हकदार नहीं होंगे
ट्रेनिंग पूरी करने का भविष्य में लाभ- भले ही नौकरी पक्की न हो, लेकिन जो उम्मीदवार सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा कर लेंगे, कौशल मूल्यांकन परीक्षा उत्तीर्ण कर लेंगे और संयुक्त राष्ट्रीय अपरेंटिसशिप प्रमाण पत्र प्राप्त कर लेंगे, उन्हें एसबीआई में जूनियर एसोसिएट्स (एसबीआई क्लर्क भर्ती) की भविष्य में होने वाली भर्ती में बैंक की नीति के अनुसार वेटेज या आयु/अंकों में छूट दी जाएगी
एसबीआई क्लर्क भर्ती में आयु में छूट मिलेगी
- ये ट्रेनिंग करने वालों को आयु सीमा में 1 वर्ष से लेकर 16 वर्ष तक की छूट मिलती है। किस वर्ग को कितनी छूट- SBI के प्रशिक्षित अप्रेंटिस: GEN/EWS - 1 वर्ष, OBC - 4 वर्ष, SC/ST - 6 वर्ष, PwBD (Gen/EWS) - 11 वर्ष, PwBD (OBC) – 14 वर्ष, PwBD (SC/ST) – 16 वर्ष।
एसबीआई क्लर्क भर्ती में एक्स्ट्रा मार्क्स
- SBI के प्रशिक्षित अप्रेंटिस को मुख्य परीक्षा में वेटेज दिया जाता है, जिसके तहत उन्हें अधिकतम अंकों का 2.5% (यानी 200 अंकों में से 5 अंक) बोनस अंकों के रूप में दिए जाते हैं। ये बोनस अंक उम्मीदवार के कुल स्कोर में जोड़ दिए जाएँगे, जिससे उनका अंतिम कुल स्कोर निर्धारित होगा।
विस्तृत नोटिफिकेशन अभी जारी नहीं हुआ है, इसलिए पिछली भर्ती के आधार पर अप्रेंटिस भर्ती की योग्यता, चयन प्रक्रिया व फीस (पिछली भर्ती के आधार पर) जानें
फीस
जनरल, ओबीसी, EWS : 300 रुपये
अन्य वर्ग : कोई फीस नहीं जी जाएगी
योग्यता
उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या किसी अन्य उच्च शिक्षा संस्थान से किसी भी विषय में ग्रेजुएट होना चाहिए।
आयु सीमा
उम्मीदवारों की आयु 20 से 28 वर्ष तक होनी चाहिए। आरक्षित वर्गों के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
चयन
एसबीआई अप्रेंटिस भर्ती के लिए उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा 60 मिनट की होगी और इसमें अलग-अलग विषयों से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे।
सैलरी
इस अवधि के दौरान उम्मीदवारों को 15 हजार रुपये प्रति माह सैलरी दी जाएगी।
एग्जाम पैटर्न
ऑनलाइन एग्जाम का आयोजन किया जाएगा।
इस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे। हर प्रश्न एक अंक का होगा।
परीक्षा को चार खंडों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक खंड के लिए 15 मिनट का समय निर्धारित किया गया है:
सामान्य/वित्तीय जागरूकता (25 प्रश्न, 25 अंक)
सामान्य अंग्रेजी (25 प्रश्न, 25 अंक)
क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड -(25 प्रश्न, 25 अंक)
तर्कशक्ति क्षमता एवं कंप्यूटर अभिरुचि (25 प्रश्न, 25 अंक)
इसमें नेगेटिव मार्किंग आंसर का एक चौथाई भाग रखी गई है।
पेपर में सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप और ओएमआर शीट बेस्ड होंगे।
इस पेपर के लिए उम्मीदवारों को 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
इस एग्जाम में ओबीसी, PWD, एससी और एसटी उम्मीदवारों को न्यूनतम पासिंग मार्क्स में 5% की छूट दी जाएगी।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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