SBI में निकली 100 अफसर पदों पर भर्ती, इंटरव्यू से होगा चयन; 93 हजार तक मिलेगी सैलरी
भारतीय स्टेट बैंक ने ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 100 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की अंतिम तारीख 2 जून 2026 है।
SBI Recruitment 2026: बैंकिंग सेक्टर में नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती के तहत ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर के 100 पदों पर आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि चयन सीधे इंटरव्यू के आधार पर होगा। ऐसे में बैंकिंग और फॉरेक्स ऑपरेशन का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह शानदार मौका माना जा रहा है। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इच्छुक अभ्यर्थी 2 जून 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं।
कितने पदों पर होगी भर्ती
जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेड फाइनेंस ऑफिसर (MMGS-II) के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें सबसे ज्यादा 38 पद अनारक्षित वर्ग के लिए रखे गए हैं। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति मुख्य रूप से हैदराबाद और कोलकाता में की जा सकती है।
कौन कर सकता है आवेदन
इन पदों के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। इसके साथ भारतीय बैंकिंग एवं वित्त संस्थान से विदेशी मुद्रा संचालन का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य रखा गया है। अभ्यर्थी के पास संबंधित क्षेत्र में कम से कम दो साल का कार्य अनुभव भी होना चाहिए।
कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये तक वेतन मिलेगा। बैंकिंग सेक्टर में यह पैकेज काफी आकर्षक माना जा रहा है।
उम्र सीमा क्या रखी गई है
आवेदन करने वाले उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 23 वर्ष और अधिकतम आयु 32 वर्ष तय की गई है। उम्र की गणना 30 अप्रैल 2026 के आधार पर होगी। ओबीसी वर्ग को अधिकतम आयु सीमा में 3 साल, एससी और एसटी वर्ग को 5 साल और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 साल की छूट दी जाएगी।
चयन कैसे होगा
इस भर्ती में उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। इंटरव्यू कुल 100 अंकों का होगा। प्रदर्शन के आधार पर फाइनल मेरिट तैयार की जाएगी।
आवेदन शुल्क कितना है
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह मुफ्त रखा गया है। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई के जरिए ऑनलाइन करना होगा।
ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
- सबसे पहले sbi.bank.in पर जाएं।
- इसके बाद Careers सेक्शन में जाकर CURRENT OPENINGS पर क्लिक करें।
- अब “Recruitment of Specialist Cadre Officer on Regular Basis” नोटिफिकेशन खोलें और विज्ञापन ध्यान से पढ़ें।
- इसके बाद Apply Online लिंक पर क्लिक करके New Registration करें।
- फॉर्म में मांगी गई जानकारी भरें, जरूरी दस्तावेज अपलोड करें और आवेदन शुल्क जमा कर दें।
- फीस जमा होने के बाद ई-रिसीट और आवेदन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव