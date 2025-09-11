sbi specialist officers recruitment 2025 apply online eligibility salary last date SBI में बनिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पाएं 1 लाख तक की सैलरी और शानदार रुतबा; जानिए डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
SBI में बनिए स्पेशलिस्ट ऑफिसर, पाएं 1 लाख तक की सैलरी और शानदार रुतबा; जानिए डिटेल

भारतीय स्टेट बैंक ने 122 स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की भर्ती निकाली है। इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। मैनेजर और डिप्टी मैनेजर पदों पर नियुक्ति होगी।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 11 Sep 2025 06:21 PM
बैंकिंग क्षेत्र में काम तलाश रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स (SO) के 122 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों में मैनेजर और डिप्टी मैनेजर शामिल हैं। भर्ती का आधिकारिक नोटिफिकेशन 11 सितंबर 2025 को जारी किया गया और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इच्छुक उम्मीदवार 2 अक्टूबर 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in के माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।

इस भर्ती में कुल 122 पद निकाले गए हैं। इनमें मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के 63 पद, मैनेजर (प्रोडक्ट्स - डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) के 34 पद, और डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स - डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) के 25 पद शामिल हैं। यानी बैंक ने अलग-अलग क्षेत्रों में विशेषज्ञों की नियुक्ति की योजना बनाई है।

कौन कर सकता है अप्लाई?

पात्रता मानदंड की बात करें तो, मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक के साथ एमबीए (वित्त), पीजीडीबीए, पीजीडीबीएम, एमएमएस (वित्त), सीए, सीएफए या आईसीडब्ल्यूए अनिवार्य है। वहीं, मैनेजर/डिप्टी मैनेजर (प्रोडक्ट्स - डिजिटल प्लेटफॉर्म्स) के लिए बीई/बीट (आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल आदि) या एमसीए की डिग्री होनी चाहिए। आयु सीमा पदों के अनुसार तय की गई है। मैनेजर पद के लिए आयु 28 से 35 वर्ष, डिप्टी मैनेजर के लिए 25 से 32 वर्ष और मैनेजर (क्रेडिट एनालिस्ट) के लिए 25 से 35 वर्ष तक निर्धारित है।

कितनी मिलेगी सैलरी

वेतनमान की बात करें तो, चयनित उम्मीदवारों को आकर्षक सैलरी दी जाएगी। मैनेजर पदों पर वेतन 85,920 रुपये से 1,05,280 रुपये तक होगा, जबकि डिप्टी मैनेजर को 64,820 रुपये से 93,960 रुपये तक का बेसिक पे मिलेगा।

आवेदन शुल्क की श्रेणी अलग-अलग तय की गई है। सामान्य, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये शुल्क देना होगा, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।

क्या है चयन की प्रक्रिया

चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा और इंटरव्यू से गुजरना होगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। विस्तृत जानकारी और सिलेबस आधिकारिक नोटिफिकेशन में उपलब्ध है।

जो भी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करें। समय रहते आवेदन पूरा करें ताकि आखिरी दिनों में आने वाली तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके।

