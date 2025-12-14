SBI में स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती, 996 पदों पर मौका, पाएं मोटी सैलरी

संक्षेप: SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2025 : स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े वरिष्ठ और कार्यकारी पदों के लिए भर्ती निकली है। ग्रेजुएट और एमबीए उम्मीदवारों के लिए यह सुनहरा अवसर है।

SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2025 : बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। देश के सबसे बड़े सार्वजनिक बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर भर्ती 2025 के तहत कुल 996 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। यह भर्ती वेल्थ मैनेजमेंट से जुड़े अहम पदों के लिए की जा रही है, जिसमें आकर्षक सैलरी पैकेज और बेहतर करियर ग्रोथ का मौका मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2025 : 23 दिसंबर तक करें आवेदन एसबीआई की इस भर्ती प्रक्रिया के तहत वीपी वेल्थ (सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर), एवीपी वेल्थ (रिलेशनशिप मैनेजर) और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के पद शामिल हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 2 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 23 दिसंबर 2025 तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन केवल एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2025 : किन पदों पर निकली भर्ती भर्ती विवरण के अनुसार, वीपी वेल्थ (एसआरएम) के लिए कुल 506 पद, एवीपी वेल्थ (आरएम) के लिए 206 पद और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के लिए 284 पद निर्धारित किए गए हैं। इन पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से स्नातक होना अनिवार्य है। साथ ही एमबीए, बैंकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग में डिग्री रखने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन वाले अभ्यर्थियों को भी वरीयता मिल सकती है।

आयु सीमा की बात करें तो वीपी वेल्थ पद के लिए न्यूनतम आयु 26 वर्ष और अधिकतम 42 वर्ष तय की गई है। एवीपी वेल्थ पद के लिए आयु सीमा 23 से 35 वर्ष, जबकि कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव पद के लिए 20 से 35 वर्ष रखी गई है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट मिलेगी।

SBI Specialist Cadre Officer Recruitment 2025 : मिलेगी शानदार सैलरी इस भर्ती की सबसे खास बात इसका आकर्षक सैलरी पैकेज है। वीपी वेल्थ पद पर चयनित उम्मीदवारों को सालाना करीब 44.70 लाख रुपये तक का सीटीसी, एवीपी वेल्थ पद पर 30.20 लाख रुपये तक, जबकि कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव को 6.20 लाख रुपये तक का पैकेज मिल सकता है। चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 5 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी, जिसे आगे बढ़ाया भी जा सकता है।