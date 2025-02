SBI Jobs : एसबीआई में स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर के पदों पर भर्ती, जल्द करें आवेदन

आवेदन प्रक्रिया

- बैंक की आधिकारिक वेबसाइट (https://sbi.co.in/) पर लॉगइन करें। होमपेज पर करियर्स के विकल्प पर क्लिक करें। अगले पेज पर ज्वॉइन एसबीआई सेक्शन के अंदर करंट ओपनिंग्स में जाएं। नए पेज पर भर्ती से संबंधित विभिन्न नोटिफिकेशन दिए गए हैं। इनमें से RECRUITMENT OF SPECIALIST CADRE OFFICER ON REGULAR BASIS (Apply Online from 03.01.2025 to 23.01.2025) ...नाम से भर्ती से संबंधित नोटिफिकेशन के नीचे डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट के लिंक पर क्लिक कर नोटिफिकेशन का पीडीएफ डाउनलोड करें और ध्यानपूर्वक पढ़कर अपनी योग्यता जांच लें।