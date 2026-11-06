SBI SO Recruitment 2026: एसबीआई में मैनेजर पदों पर भर्ती, ग्रेजुएट के लिए मौका, 25 नवंबर तक करें आवेदन

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 77 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

बैंक में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की है। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 77 पदों को भरा जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 25 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तारीख का इंतजार किए बिना समय रहते आवेदन प्रक्रिया पूरी कर लें।

SBI SO Recruitment 2026: किन पदों पर होगी भर्ती? SBI की इस भर्ती के तहत दो तरह के पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। इनमें असिस्टेंट मैनेजर और मैनेजर/डिप्टी मैनेजर के पद शामिल हैं। पदों के अनुसार रिक्तियों का विवरण इस प्रकार है:

असिस्टेंट मैनेजर – इंजीनियर (फायर): 17 पद

मैनेजर (सिक्योरिटी)/डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी): 60 पद

इस तरह कुल 77 रिक्तियों पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा।

शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? असिस्टेंट मैनेजर – इंजीनियर (फायर): इस पद के लिए उम्मीदवार के पास नेशनल फायर सर्विस कॉलेज (NFSC), नागपुर से बीई (फायर) की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग या फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी इंजीनियरिंग में बीई/बीटेक करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE से अनुमोदित संस्थान से फायर सेफ्टी में चार वर्षीय समकक्ष डिग्री रखने वाले अभ्यर्थी भी पात्र हैं। इंस्टीट्यूशन ऑफ फायर इंजीनियर्स (भारत/यूके) के ग्रेजुएट सदस्य और NFSC नागपुर से डिविजनल ऑफिसर्स कोर्स करने वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं।

मैनेजर (सिक्योरिटी)/डिप्टी मैनेजर (सिक्योरिटी): इन पदों के लिए किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होना जरूरी है। डिग्री किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से होनी चाहिए।

SBI SO भर्ती के लिए कैसे करें आवेदन? सबसे पहले SBI की आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.bank.in/ पर जाएं।

होम पेज पर दिए गए Career सेक्शन पर क्लिक करें।

संबंधित भर्ती के Apply Online लिंक को खोलें।

मांगी गई जानकारी भरकर अपना रजिस्ट्रेशन करें।

रजिस्ट्रेशन के बाद लॉग इन करके आवेदन फॉर्म भरें।

आवश्यक जानकारी और दस्तावेजों के साथ आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

अपनी श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करें।

फॉर्म सबमिट करने के बाद उसका प्रिंटआउट डाउनलोड करके सुरक्षित रख लें।

कितना देना होगा आवेदन शुल्क? सामान्य (UR), EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क और सूचना शुल्क के रूप में 750 रुपये जमा करने होंगे। वहीं SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क में पूरी छूट दी गई है। शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के जरिए किया जा सकता है। आवेदन शुल्क नॉन-रिफंडेबल होगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का अतिरिक्त शुल्क, यदि लागू हो, उम्मीदवार को देना होगा।