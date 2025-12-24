SBI SO Recruitment 2025: SBI SO भर्ती 2025 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ी, अब इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई

संक्षेप: SBI SO Recruitment 2025: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है।

SBI SO registration window 2025: देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी करते हुए स्पेशलिस्ट ऑफिसर (SO) पदों के लिए रजिस्ट्रेशन की समय सीमा बढ़ा दी है। अब योग्य और इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर बढ़ाई गई डेट तक अपना आवेदन फॉर्म जमा कर सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

क्यों बढ़ाई गई तारीख? आवेदन के अंतिम दिनों में वेबसाइट पर भारी ट्रैफिक होने के कारण कई अभ्यर्थियों को फॉर्म भरने या फीस जमा करने में तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखते हुए और उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक ने रजिस्ट्रेशन विंडो को दोबारा एक्टिव रखने का निर्णय लिया है।

पदों की डिटेल्स और पात्रता इस भर्ती अभियान के माध्यम से बैंक विभिन्न स्पेशलिस्ट कैडर में 996 पदों को भरने जा रहा है। इनमें मुख्य रूप से रिलेशनशिप मैनेजर, इन्वेस्टमेंट ऑफिसर और आईटी सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञ पद शामिल हैं। प्रत्येक पद के लिए शैक्षणिक योग्यता और कार्य अनुभव के मानदंड अलग-अलग रखे गए हैं। सामान्य तौर पर, संबंधित विषय में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ-साथ बैंकिंग या वित्तीय क्षेत्र में अनुभव रखने वाले उम्मीदवार इन पदों के लिए पात्र माने जाते हैं।

आवेदन कैसे करें? 1. इच्छुक अभ्यर्थियों को एसबीआई के 'करियर' (Careers) सेक्शन में जाना होगा।

2. वहां उन्हें "Current Openings" के तहत स्पेशलिस्ट ऑफिसर भर्ती का लिंक मिलेगा।

3. आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के लिए उम्मीदवारों को अपनी बुनियादी जानकारी भरनी होगी, जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, सिग्नेचर और अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे।

4. अंत में निर्धारित आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।

बैंक ने स्पष्ट किया है कि केवल वही आवेदन मान्य होंगे जो ऑनलाइन माध्यम से और विस्तारित तिथि के भीतर जमा किए जाएंगे।

चयन प्रक्रिया एसबीआई एसओ पदों के लिए चयन प्रक्रिया आमतौर पर शॉर्टलिस्टिंग और इंटरव्यू पर आधारित होती है। हालांकि, कुछ तकनीकी पदों के लिए बैंक लिखित परीक्षा का आयोजन भी कर सकता है। शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को उनके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के माध्यम से इंटरव्यू के समय और स्थान की जानकारी दी जाएगी।