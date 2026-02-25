SBI SCO Recruitment 2026: एसबीआई स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 116 पदों पर आवेदन शुरू, बिना परीक्षा के होगा चयन
SBI SCO Recruitment 2026: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के 116 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है।
SBI SCO Recruitment 2026: सरकारी बैंक में नौकरी करने का सपना देख रहे उम्मीदवारों के लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने एक बेहतरीन अवसर प्रदान किया है। बैंक ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के 116 रिक्त पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। जो भी योग्य और इच्छुक उम्मीदवार हैं, वे भारतीय स्टेट बैंक की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती प्रक्रिया बैंकिंग क्षेत्र में करियर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
रिक्त पदों की जानकारी-
SBI की ओर से कुल 116 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्तियां की जाएंगी। इन पदों की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है:
असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (IS ऑडिट - कॉन्ट्रैक्ट): 12 पद
डिप्टी मैनेजर (IS ऑडिट - रेगुलर): 43 पद
डिप्टी मैनेजर (चार्टर्ड अकाउंटेंट – इंटरनल ऑडिट - रेगुलर): 61 पद
महत्वपूर्ण तिथियां
इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन 23 फरवरी 2026 से शुरू हो चुके हैं। यदि आप इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो अंतिम तिथि का विशेष ध्यान रखें। आवेदन जमा करने और शुल्क का भुगतान करने की आखिरी तारीख 16 मार्च 2026 है।
योग्यता और पात्रता मानदंड
उम्मीदवारों को आवेदन करने से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। आयु की गणना 31 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी:
असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट (IS ऑडिट): उम्र 27 से 45 वर्ष के बीच।
डिप्टी मैनेजर (IS ऑडिट): उम्र 25 से 35 वर्ष के बीच।
डिप्टी मैनेजर (CA – इंटरनल ऑडिट): उम्र 21 से 35 वर्ष के बीच।
(आरक्षित वर्गों जैसे SC/ST, OBC और PwBD के लिए सरकारी नियमों के अनुसार आयु में छूट दी गई है।)
शैक्षणिक योग्यता:
IS ऑडिट पदों के लिए उम्मीदवार के पास कंप्यूटर साइंस (CS), आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स में B.E./B.Tech/B.Sc/M.Sc की डिग्री या कम से कम 50% अंकों के साथ MCA की डिग्री होनी चाहिए। वहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) पदों के लिए उम्मीदवार का ICAI (इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) का सदस्य होना अनिवार्य है। साथ ही, सभी पदों के लिए संबंधित क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना भी जरूरी है।
चयन प्रक्रिया
इस भर्ती की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इन पदों के लिए कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी। चयन प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में पूरी होगी:
शॉर्टलिस्टिंग: प्राप्त आवेदनों और पात्रता मानदंडों के आधार पर उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा।
इंटरव्यू: शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को साक्षात्कार (इंटरव्यू) के लिए बुलाया जाएगा। यह इंटरव्यू 100 अंकों का होगा। अंतिम चयन इसी के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन शुल्क
सामान्य (General), EWS और OBC वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं, SC, ST और PwBD वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवेदन पूरी तरह से निःशुल्क है। शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन किया जा सकता है।
उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि आवेदन सबमिट करने से पहले SBI करियर पेज पर जाकर आधिकारिक नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ें। किसी भी अंतिम समय की तकनीकी समस्या से बचने के लिए समय से पहले आवेदन पूरा कर लेना ही समझदारी है।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स