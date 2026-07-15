SBI SCO BMO Vacancy 2026: एसबीआई बैंक मेडिकल ऑफिसर भर्ती की डेट बढ़ी, मिलेगी ₹93,000 तक सैलरी
SBI SCO BMO Recruitment 2026: एसबीआई ने बैंक मेडिकल ऑफिसर (BMO) भर्ती 2026 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। योग्य उम्मीदवार 93960 रुपये प्रति माह तक की सैलरी वाली इस नौकरी के लिए जल्द अप्लाई करें।
SBI SCO BMO Online Form 2026: यदि आपने मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली है और देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में एक सुरक्षित करियर की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। एसबीआई ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर (SCO) के तहत बैंक मेडिकल ऑफिसर (BMO-II) के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। योग्य उम्मीदवार अब इस पद के लिए 21 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पहले इसके लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2026 तय की गई थी।
शानदार सैलरी पैकेज और भत्ते
इस भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को हर महीने बेहद आकर्षक वेतन दिया जाएगा। चयनित डॉक्टरों को प्रतिमाह 64,820 रुपये से लेकर 93,960 रुपये तक का वेतनमान प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा, बैंक के नियमानुसार मिलने वाले अन्य भत्ते और सुविधाएं भी इस पद को बेहद खास और युवाओं के लिए पसंदीदा बनाती हैं।
जरूरी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव
उम्मीदवार के पास किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) से स्वीकृत संस्थान से एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री होनी अनिवार्य है। इसके साथ ही, उम्मीदवारों के पास न्यूनतम 5 वर्ष का कार्य अनुभव (एमबीबीएस डिग्री धारकों के लिए) या 3 वर्ष का अनुभव (पीजी डिग्री या डिप्लोमा धारकों के लिए) होना आवश्यक है।
आवेदकों की अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष (31 मई 2026 के आधार पर) निर्धारित की गई है। हालांकि, सरकारी नियमों के अनुसार ओबीसी वर्ग को 3 वर्ष, एससी-एसटी को 5 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को 10 वर्ष की आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
कैसे होगा उम्मीदवारों का चयन?
इस पद पर चयनित होने के लिए उम्मीदवारों को कड़े कॉम्पिटिशन से गुजरना होगा। बैंक द्वारा जारी की गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, चयन प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, इंटरव्यू और लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट शामिल होंगे। इन तीनों चरणों में सफल प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवारों की एक अंतिम मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर नियुक्ति पत्र सौंपे जाएंगे।
आवेदन करने की आसान प्रक्रिया
इच्छुक और योग्य उम्मीदवार नीचे दिए गए आसान स्टेप्स के जरिए अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं:
- सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आधिकारिक करियर पोर्टल sbi.co.in/web/careers पर जाएं।
- होमपेज पर "Latest Announcements" सेक्शन में जाकर 'Bank Medical Officer (BMO)' के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
- अपना नया रजिस्ट्रेशन करें और क्रेडेंशियल्स की मदद से लॉगिन करें।
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक और अनुभव से जुड़ी सभी जानकारियां बिल्कुल सही-सही दर्ज करें।
- सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 750 रुपये है, जबकि एससी, एसटी और दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए कोई आवेदन शुल्क नहीं रखा गया है।
- शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करें और भविष्य के लिए भरे हुए फॉर्म का एक प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
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रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
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