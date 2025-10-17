SBI का छात्रों को तोहफा, 9वीं से पीजी कक्षा वालों को हर साल देगा 15 हजार से 20 लाख रुपये, जानें नियम

संक्षेप: SBI Scholarship : एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2025 के तहत गरीब छात्रों को हर साल 15,000 से 20,00,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। sbiashascholarship.co.in पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है

SBI Scholarship : देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 9वीं कक्षा से पीजी तक के विद्यार्थियों के लिए बड़ी स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। एसबीआई ने अपनी सीएसआर ब्रांच एसबीआई फाउंडेशन के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के होनहार स्टूडेंट्स को वित्तीय मदद देने के लिए प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025 की घोषणा की है। इस साल पूरे भारत से 23230 स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम से फायदा होगा। यह स्कॉलरशिप शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने की दिशा में बैंक की सबसे अहम और बड़ी पहलों में से एक है।

एसबीआई आशा स्कॉलरशिप 2025 के तहत आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को उनके कोर्स के आधार पर हर साल 15,000 से 20,00,000 तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। इसके लिए sbiashascholarship.co.in पर जाकर 15 नवंबर 2025 तक आवेदन किया जा सकता है।

यह स्कॉलरशिप क्लास 9 से पोस्टग्रेजुएट लेवल तक के भारतीय स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें आईआईटी, आईआईएम, और एम्स जैसे टॉप मेडिकल और प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में पंजीकृत विद्यार्थी भी शामिल हैं। यह उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, खासकर एससी एसटी स्टूडेंट्स जो दुनिया भर में जानी-मानी यूनिवर्सिटी में मास्टर या हायर एजुकेशन कर रहे हैं।

आरक्षण 50 फीसदी स्कॉलरशिप महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। 50 फीसदी एससी व एसटी के लिए आरक्षित हैं (25 फीसदी एससी और 25 फीसदी एसटी)। एससी एसटी वर्ग को अनिवार्य पात्रता अंकों (75 फीसदी) में 10 फीसदी की छूट है।

स्कूली छात्रों के लिए - छात्रों को हर साल 15 हजार रुपये मिलेंगे।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- इस एकेडमिक साल में क्लास 9 से 12 में पढ़ रहा हो।

- अपने पिछले एकेडमिक साल में 75% या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की सालाना आय 3,00,000 तक होनी चाहिए।

यूजी यूजी छात्रों को 75 हजार की स्कॉलरशिप मिलेगी। - आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- विद्यार्थी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 300 इंस्टीट्यूट में लिस्टेड भारत की किसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी/कॉलेज से अंडरग्रेजुएट कोर्स (किसी भी साल) में पढ़ाई कर रहा हो।

- स्टूडेंट्स को अपने पिछले एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए /75 फीसदी या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की आय सालाना 6,00,000 तक होनी चाहिए।

पीजी पीजी छात्रों को 2,50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- विद्यार्थी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 300 इंस्टीट्यूट में लिस्टेड भारत की किसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी/कॉलेज से अंडरग्रेजुएट कोर्स (किसी भी साल) में पढ़ाई कर रहा हो।

- स्टूडेंट्स को अपने पिछले एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए /75 फीसदी या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की आय सालाना 6,00,000 तक होनी चाहिए।

मेडिकल मेडिकल स्टूडेंट्स को 4,50,000 रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- विद्यार्थी लेटेस्ट NIRF रैंकिंग के अनुसार टॉप 300 इंस्टीट्यूट में लिस्टेड भारत की किसी प्रीमियर यूनिवर्सिटी/कॉलेज से अंडरग्रेजुएट कोर्स (किसी भी साल) में पढ़ाई कर रहा हो।

- स्टूडेंट्स को अपने पिछले एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए /75 फीसदी या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की आय सालाना 6,00,000 तक होनी चाहिए।

आईआईटी आईआईटी स्टूडेंट्स को 2 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- किसी भी आईआईटी से यूजी डिग्री कोर्स कर रहा हो।

- स्टूडेंट्स को अपने पिछले एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए /75 फीसदी या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की आय सालाना 6,00,000 तक होनी चाहिए।

आईआईएम आईआईएम स्टूडेंट्स को 5 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

-किसी भी आईआईएम से MBA/PGDM कोर्स (किसी भी साल में) कर रहा हो।

- स्टूडेंट्स को अपने पिछले एकेडमिक ईयर में 7 सीजीपीए /75 फीसदी या उससे ज्यादा मार्क्स लाने होंगे।

- परिवार की आय सालाना 6,00,000 तक होनी चाहिए।

विदेश में पढ़ने वालों के लिए विदेश के संस्थानों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को 20 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप मिलेगी।

- आवेदक भारतीय नागरिक हो।

- एससी या एसटी वर्ग से हो।

- यह उन स्टूडेंट्स के लिए है जो विदेश के बड़े इंस्टीट्यूशन से पोस्टग्रेजुएट और उससे ऊपर के कोर्स कर रहे हैं ।