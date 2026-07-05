SBI PO Recruitment 2026: स्टेट बैंक में पीओ के 1500 खाली पद, जल्द करें आवेदन, आखिरी तारीख है करीब
एसबीआई पीओ भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई है, इसलिए बिना देरी किए 1500 पदों के लिए तुरंत अपनी अर्जी दाखिल करें और शानदार करियर बनाएं।
SBI PO Recruitment 2026: भारत में सरकारी नौकरी का अपना एक अलग ही रुतबा होता है। और जब बात देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) में प्रोबेशनरी ऑफिसर (पीओ) बनने की हो तो युवाओं का जोश और जुनून देखते ही बनता है। अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर में एक शानदार करियर बनाने का ख्वाब देख रहे हैं, तो आपके लिए एक बेहद जरूरी और काम की खबर है। एसबीआई ने प्रोबेशनरी ऑफिसर भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन अर्जी देने की प्रक्रिया शुरू कर रखी है, लेकिन अब यह अपने आखिरी पड़ाव पर है। योग्य उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक अपना फॉर्म नहीं भरा है, वे बिना किसी देरी के एसबीआई के आधिकारिक करियर पोर्टल पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर सकते हैं। याद रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 8 जुलाई 2026 है। आखिरी वक्त में वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने से कई बार सर्वर की दिक्कतें आ जाती हैं, इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते अपना फॉर्म मुकम्मल कर लें।
इस भर्ती अभियान के जरिए स्टेट बैंक पूरे देश में प्रोबेशनरी ऑफिसर के 1,500 खाली पदों को भरने जा रहा है। इन पदों में 1,446 रेगुलर वैकेंसी हैं, जबकि 54 बैकलॉग के पद शामिल हैं। हालांकि, बैंक ने यह साफ तौर पर कहा है कि पदों की यह संख्या अभी अस्थायी है और बैंक की अपनी जरूरत के हिसाब से भविष्य में इसमें बदलाव भी किया जा सकता है।
कौन कर सकता है आवेदन?
इस शानदार नौकरी के लिए अगर आप अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं, तो आपके पास केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी विश्वविद्यालय से किसी भी विषय (स्ट्रीम) में ग्रेजुएशन (स्नातक) की डिग्री होनी चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो छात्र अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल या आखिरी सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हैं, वे भी इस परीक्षा के लिए बेझिझक आवेदन कर सकते हैं। बस शर्त इतनी सी है कि अगर वे इंटरव्यू के लिए चुने जाते हैं, तो उन्हें 30 सितंबर 2026 तक या उससे पहले अपनी ग्रेजुएशन पास करने का सबूत दिखाना होगा। उम्र की बात करें तो 1 अप्रैल 2026 को आवेदक की उम्र कम से कम 21 साल और ज्यादा से ज्यादा 30 साल होनी चाहिए। सरकारी नियमों के मुताबिक, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को ऊपरी आयु सीमा में छूट भी दी जाएगी।
कितनी लगेगी फीस?
फॉर्म भरने के लिए अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से ताल्लुक रखने वाले उम्मीदवारों को 750 रुपये की आवेदन फीस चुकानी होगी। वहीं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों को इस फीस से पूरी तरह से छूट दी गई है। यानी इन्हें कोई पैसा नहीं देना है, इनका आवेदन बिल्कुल मुफ्त है।
कैसे होगा चयन?
एसबीआई पीओ बनने का सफर इतना आसान नहीं होता, इसके लिए उम्मीदवारों को तीन कड़े इम्तिहानों से गुजरना होगा -
- पहला चरण: ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा
- दूसरा चरण: ऑनलाइन मुख्य परीक्षा
- तीसरा चरण: साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और पर्सनल इंटरव्यू
तय कार्यक्रम के मुताबिक, प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 में होने की उम्मीद है। जो लोग इसे पास करेंगे, वे सितंबर 2026 में होने वाली मुख्य परीक्षा में बैठेंगे। इसके बाद सिलेक्शन का आखिरी और सबसे अहम पड़ाव यानी इंटरव्यू और ग्रुप एक्सरसाइज अक्टूबर या नवंबर 2026 के दौरान आयोजित किए जाने की संभावना है।
मिलेगी शानदार तनख्वाह और सुविधाएं
एसबीआई पीओ की नौकरी सिर्फ रुतबे के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी बेहतरीन सैलरी के लिए भी जानी जाती है। चुने गए उम्मीदवार जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल-I में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में बैंक में शामिल होंगे। इनकी शुरुआती बेसिक पे 48,480 रुपये होगी। अगर आप मुंबई जैसे शहर में पोस्टेड होते हैं, तो आपका सालाना पैकेज (CTC) करीब 21.97 लाख रुपये के आस-पास बैठेगा। इसके अलावा, उम्मीदवारों को बैंक के नियमों के मुताबिक कई तरह के भत्ते और शानदार सुविधाएं भी मिलेंगी।
एसबीआई पीओ 2026 के लिए कैसे करें अप्लाई?
अगर आप इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहते, तो फॉर्म भरने के लिए इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
1. सबसे पहले एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट (SBI Careers) पर जाएं।
2. वहां 'Probationary Officer Recruitment 2026' के अप्लाई लिंक पर क्लिक करें।
3. एक चालू ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करें।
4. इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सारी जानकारी बेहद ध्यान से भरें। स्पेलिंग या किसी और गलती की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है।
5. मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। इनमें आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, साइन, बाएं हाथ के अंगूठे का निशान और हाथ से लिखा हुआ डिक्लेरेशन (हैंडरिटन डिक्लेरेशन) शामिल है।
6. अपनी कैटेगरी के हिसाब से ऑनलाइन फीस जमा करें।
7. आखिर में फॉर्म को सबमिट कर दें और भविष्य की जरूरत के लिए कन्फर्मेशन पेज डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट निकाल कर अपने पास महफूज रख लें।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव