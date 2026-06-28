SBI PO Recruitment 2026: स्टेट बैंक में बनें पीओ, 1500 पदों पर भर्ती; आवेदन की आखिरी तारीख करीब
SBI PO Recruitment 2026 के तहत 1500 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों पर भर्ती निकली है। इस भर्ती के आवेदन की आखिरी करीब आ गई है।
SBI PO Recruitment 2026: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अफसर बनने का सपना देख रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) के 1500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आवेदन प्रक्रिया 18 जून से शुरू हो चुकी है और इच्छुक उम्मीदवार 8 जुलाई 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने साफ किया है कि आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे।
1500 पदों पर होगी भर्ती
इस भर्ती अभियान के तहत कुल 1500 पद भरे जाएंगे। इनमें नियमित और बैकलॉग दोनों तरह की रिक्तियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा सीटें सामान्य (UR) वर्ग के लिए रखी गई हैं, जबकि SC, ST, OBC, EWS और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
कौन कर सकता है आवेदन
इस भर्ती में आवेदन करने के लिए उम्मीदवार का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक होना जरूरी है। अंतिम वर्ष के छात्र भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उन्हें निर्धारित तिथि तक डिग्री का प्रमाण देना होगा। उम्मीदवार की आयु 1 अप्रैल 2026 के अनुसार 21 से 30 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सरकारी नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी।
आवेदन शुल्क कितना देना होगा
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को 750 रुपये आवेदन शुल्क देना होगा। वहीं SC, ST और दिव्यांग वर्ग के उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आवेदन शुल्क ऑनलाइन माध्यम से जमा करना होगा।
कैसे होगा चयन
SBI PO भर्ती में चयन तीन चरणों में होगा। सबसे पहले ऑनलाइन प्रारंभिक परीक्षा होगी। इसके बाद मुख्य परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों को साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अंतिम मेरिट मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू के अंकों के आधार पर तैयार होगी। प्रारंभिक परीक्षा के अंक फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे।
कब होंगी परीक्षाएं
बैंक ने परीक्षा का संभावित कार्यक्रम भी जारी किया है। प्रारंभिक परीक्षा अगस्त 2026 में आयोजित हो सकती है, जबकि मुख्य परीक्षा सितंबर 2026 में होने की संभावना है। इंटरव्यू और अन्य अंतिम चरण अक्टूबर से नवंबर 2026 के बीच पूरे किए जाएंगे।
कितनी मिलेगी सैलरी
चयनित उम्मीदवारों को शुरुआती बेसिक पे 48,480 रुपये मिलेगी। इसके अलावा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, मेडिकल सुविधा, पेंशन, लीव ट्रैवल और अन्य कई भत्ते भी दिए जाएंगे। मुंबई पोस्टिंग पर शुरुआती सालाना CTC करीब 21.97 लाख रुपये बताई गई है।
आवेदन से पहले इन बातों का रखें ध्यान
उम्मीदवार आवेदन करने से पहले सभी जरूरी दस्तावेज तैयार रखें। फोटो, हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान और हस्तलिखित घोषणा निर्धारित आकार में अपलोड करनी होगी। आवेदन पत्र जमा करने से पहले सभी जानकारी अच्छी तरह जांच लें क्योंकि अंतिम सबमिट के बाद संशोधन का मौका नहीं मिलेगा। अंतिम तारीख का इंतजार करने के बजाय समय रहते आवेदन करना बेहतर रहेगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
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- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव