SBI PO 2025 Result : कब तक जारी हो सकता है एसबीआई पीओ का रिजल्ट, जानिए कैसे करें चेक

SBI PO 2025 Result : SBI PO 2025 प्रीलिम्स रिजल्ट सितंबर में आएगा। उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर रोल नंबर से नतीजा देख सकेंगे। 600 सीटों के लिए लाखों स्टूडेंट्स के बीच कांटे की टक्कर होगी।

SBI PO 2025 Result : देश की सबसे बड़ी बैंकिंग परीक्षाओं में से एक SBI PO 2025 का इंतजार अब खत्म होने वाला है। हजारों स्टूडेंट्स की धड़कनें तेज हैं क्योंकि उन्हें यह बात का उत्सुक्ता है कि आखिर कब तब एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा।

एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) सितंबर में प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिम्स का रिजल्ट जारी करने जा रहा है। इस बार परीक्षा सिर्फ 600 सीटों के लिए हुई थी, लिहाजा प्रतियोगिता बेहद कड़ी रही।

SBI PO 2025 Results : रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें? सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं। नीचे स्क्रॉल कर "Careers" सेक्शन पर क्लिक करें। "Recruitment Results" में जाएं और "Recruitment of Probationary Officers 2025-2026" चुनें। यहां दो विकल्प होंगे – "Prelims Result" (रोल नंबर वाइज़ रिज़ल्ट) और "Marks Secured by Candidates" (मार्क्स चेक करने का ऑप्शन)। रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालकर रिज़ल्ट डाउनलोड करें। SBI PO 2025 Results : कितनी सीटें हैं? इस बार एसबीआई पीओ की भर्ती में कुल 600 सीटें थीं, जिसमें 500 रेगुलर सीटें थी और 41 बैकलॉग सीटें भी शामिल की गईं।