SBI PO Prelims Result 2025 Out : एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 जारी, sbi.co.in पर ऐसे करें चेक
SBI PO Prelims Result 2025 Out : एसबीआई ने पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 घोषित कर दिया है। उम्मीदवार sbi.co.in पर जाकर नतीजे देख सकते हैं। प्रीलिम्स परीक्षा में पास उम्मीदवार अब मेंस की परीक्षा देंगे।
SBI PO Prelims Result 2025 Out : बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए बड़ी खबर है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट 2025 आज यानी 1 सितंबर को घोषित कर दिया है। उम्मीदवार जो परीक्षा में शामिल हुए थे, वे अपना रिजल्ट एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकते हैं।
कब हुई थी परीक्षा?
प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) की प्रीलिम्स परीक्षा देशभर के विभिन्न केंद्रों पर 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को आयोजित हुई थी। लाखों उम्मीदवारों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था और अब रिजल्ट घोषित होने के बाद उनकी अगली तैयारी मुख्य परीक्षा (Mains) की ओर बढ़ेगी।
ऐसे करें रिजल्ट चेक
रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को एसबीआई की वेबसाइट पर जाना होगा। यहां दिए गए स्टेप्स फॉलो करें:
1. sbi.co.in पर जाएं।
2. होमपेज पर Careers लिंक पर क्लिक करें।
3. नई पेज पर SBI PO Prelims Result 2025 लिंक चुनें।
4. लॉगिन डिटेल्स (रजिस्ट्रेशन नंबर/रोल नंबर और पासवर्ड/डीओबी) भरें।
5. सबमिट पर क्लिक करें।
6. स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाई देगा।
7. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंट निकाल लें।
इस भर्ती अभियान के जरिए एसबीआई कुल 541 प्रोबेशनरी ऑफिसर पदों को भरेगा। इनमें 500 नियमित पद और 41 बैकलॉग पद शामिल हैं।