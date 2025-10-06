SBI PO Mains Result 2025 awaited at sbi.co.in how to check scorecard when out SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट 2025 का इंतजार, sbi.co.in पर कर सकेंगे चेक, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़SBI PO Mains Result 2025 awaited at sbi.co.in how to check scorecard when out

SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट 2025 का इंतजार, sbi.co.in पर कर सकेंगे चेक

SBI PO Mains Result 2025 Date: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से जल्द ही पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकेंगे।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानMon, 6 Oct 2025 12:14 PM
share Share
Follow Us on
SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट 2025 का इंतजार, sbi.co.in पर कर सकेंगे चेक

SBI PO Mains Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से जल्द ही पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाएगा। जो अभ्यर्थी पीओ (प्रोबेशनरी ऑफिसर) भर्ती मेंस परीक्षा में शामिल हुए थे उन्हें रिजल्ट का इंतजार है। अभ्यर्थी अपना रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों रोल नंबर की जरूरत पड़ेगी। एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को पूरे देश में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया गया था।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों में से 203 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 135 ओबीसी, 50 ईडब्ल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के हैं। अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की परीक्षा से होगा।

मेन्स में पास उम्मीदवारों को तीसरे चरण साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। मेंस परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर श्रेणीवार मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेंस परीक्षा में कोई कैटेगरी वाइज कट-ऑफ नहीं होगा। प्रत्येक श्रेणी में रिक्तियों की संख्या के 10 गुना (लगभग) उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है।

वेतन - बेसिक पे 48,480/- (4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ) स्केल - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920, डीए, एचआरए, समेत कई भत्ते ।

SBI PO Mains Result 2025: एसबीआई पीओ मेंस रिजल्ट 2025 कैसे चेक करें-

  1. एसबीआई की आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2. नीचे स्क्रॉल करें, और होमपेज के नीचे 'करियर' सेक्शन पर क्लिक करें।

3. करियर पेज पर, 'रिक्रूटमेंट रिजल्ट' पर क्लिक करें।

4. 'पीओ मेंस परीक्षा रिजल्ट' लिंक देखें और उस पर क्लिक करें।

5. इसके बाद आपको लॉगिन पेज पर रीडायरेक्ट किया जाएगा।

6. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें और फिर सबमिट पर क्लिक करें।

7. आपका एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा का रिजल्ट स्क्रीन पर दिखने लगेगा।

SBI PO Results Sbi Po
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।