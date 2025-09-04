SBI PO Mains Admit Card 2025 OUT: एसबीआई पीओ मेंस एडमिट कार्ड 2025 जारी, Direct Link

SBI PO Mains Admit Card 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने आज 4 सितंबर 2025 को एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है। अभ्यर्थी एडमिट कार्ड को आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।

एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रोल नंबर और पासवर्ड डाला लॉग इन करना होगा।

एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा। इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों में से 203 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 135 ओबीसी, 50 ईडब्ल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के हैं। अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की परीक्षा से होगा। प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगाः चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा है, चरण 2 मुख्य परीक्षा है और चरण 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट, समूह अभ्यास (Group Exercise) और पर्सनल इंटरव्यू है।

एसबीआई पीओ मेंस एडमिट कार्ड 2025 कैसे डाउनलोड करें- 1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर लॉगिन करना होगा।

4. अब आपकी स्क्रीन पर आपका एडमिट कार्ड ओपन हो जाएगा।

5. अब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिए।

6. परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें- 1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय