SBI PO Mains 2025 Exam Date: एसबीआई पीओ मेंस परीक्षा 2025 की तिथि जारी, सितंबर में होगा एग्जाम

SBI PO Mains Exam 2025 dates: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) की ओर से प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) मेंस परीक्षा 2025 की तारीख घोषित कर दी गई है। एसबीआई आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार पीओ मेंस परीक्षा का आयोजन 13 सितंबर 2025 को किया जाएगा। उम्मीदवार जिन्होंने पीओ प्रीलिम्स भर्ती 2025 परीक्षा पास की है वे आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर परीक्षा शेड्यूल चेक कर सकते हैं।

इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए कुल 541 पदों पर उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाएगी। रिक्त पदों में से 203 सामान्य वर्ग के लिए हैं, जबकि 135 ओबीसी, 50 ईडब्ल्यूएस, 37 एससी और 75 पद एसटी उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। 500 पद रेगुलर और 41 पद बैकलॉग वैकेंसी के हैं। अभ्यर्थियों का चयन तीन चरणों की परीक्षा से होगा।

एसबीआई की ओर से पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि की जरूरत पड़ेगी। एसबीआई पीओ प्रीलिम्स परीक्षा का आयोजन 2,4 और 5 अगस्त 2025 को किया गया था।

सिलेक्शन प्रक्रिया- प्रोबेशनरी अधिकारियों के लिए चयन तीन चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगाः चरण 1 प्रारंभिक परीक्षा है, चरण 2 मुख्य परीक्षा है और चरण 3 साइकोमेट्रिक टेस्ट, समूह अभ्यास (Group Exercise) और पर्सनल इंटरव्यू है।

वेतन - बेसिक पे 48,480/- (4 एडवांस इंक्रीमेंट के साथ) स्केल - 48480-2000/7-62480-2340/2-67160-2680/7-85920, डीए, एचआरए, समेत कई भत्ते ।

एसबीआई पीओ मेंस 2025 परीक्षा तिथि शेड्यूल कैसे चेक करें- 1. सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको करियर टैब पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपको होम पेज पर "RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS" सेक्शन में जाना होगा।

4. इसके बाद आपको ‘NOTICE: MAIN EXAMINATION (ONLINE) IS TENTATIVELY SCHEDULED ON 13TH SEPTEMBER 2025’ लिंक पर क्लिक करना होगा।

5. अब आपकी स्क्रीन पर एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम शेड्यूल ओपन हो जाएगा।