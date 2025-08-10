SBI PO Exam Result 2025: जल्द आ सकता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट, ऐसे करें चेक

SBI PO Exam Result 2025: देश के सबसे बड़े बैंक में अफसर बनने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों का रिजल्ट अब कुछ ही हफ्तो में आने वाला है, SBI PO प्रीलिम्स 2025 का इंतजार तेज हो गया है।

SBI PO Exam Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिमिनरी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। बैंक की ओर से यह नतीजा जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इसे sbi.co.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर में आयोजित हुई थी। इस साल कुल 541 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनमें 41 बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल हैं।

SBI PO Exam Result 2025 ऐसे चेक करें 1. आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2. होमपेज के आखिर में “Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

3. “Recruitment Results” पर जाएं।

4. “SBI PO Prelims 2025 Result” लिंक चुनें।

5. लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालें।

6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लें।