SBI PO Exam Result 2025: जल्द आ सकता है एसबीआई पीओ प्रीलिम्स रिजल्ट, ऐसे करें चेक

SBI PO Exam Result 2025: देश के सबसे बड़े बैंक में अफसर बनने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों का रिजल्ट अब कुछ ही हफ्तो में आने वाला है, SBI PO प्रीलिम्स 2025 का इंतजार तेज हो गया है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSun, 10 Aug 2025 04:10 PM
SBI PO Exam Result 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिमिनरी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करने वाला है। बैंक की ओर से यह नतीजा जल्द ही घोषित किया जा सकता है। रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इसे sbi.co.in पर जाकर देख और डाउनलोड कर सकेंगे।

SBI PO प्रीलिम्स परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर में आयोजित हुई थी। इस साल कुल 541 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिनमें 41 बैकलॉग वैकेंसी भी शामिल हैं।

SBI PO Exam Result 2025 ऐसे चेक करें

1. आधिकारिक वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2. होमपेज के आखिर में “Careers” सेक्शन पर क्लिक करें।

3. “Recruitment Results” पर जाएं।

4. “SBI PO Prelims 2025 Result” लिंक चुनें।

5. लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालें।

6. स्क्रीन पर आपका रिजल्ट दिख जाएगा, जिसे डाउनलोड कर लें।

SBI PO Exam Result 2025 के बाद आगे की प्रक्रिया

जो उम्मीदवार प्रीलिम्स में सफल होंगे, वे मेन्स परीक्षा के लिए योग्य होंगे। SBI PO मेन्स एग्जाम सितंबर 2025 में होगा और एडमिट कार्ड परीक्षा से लगभग एक हफ्ता पहले जारी होने की उम्मीद है। प्रीलिम्स परीक्षा में कुल 100 सवाल थे, हर सवाल 1 अंक का था और कुल समय 1 घंटा था। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि रिजल्ट और अन्य अपडेट के लिए SBI की आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें।

