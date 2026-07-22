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SBI PO Admit Card 2026 OUT, Direct Link: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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SBI PO Admit Card 2026 Download Link: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने पीओ प्रीलिम्स परीक्षा 2026 के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in से हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI PO Admit Card 2026 OUT, Direct Link: एसबीआई पीओ प्रीलिम्स एडमिट कार्ड जारी, डाउनलोड लिंक

SBI PO Admit Card 2026 out, download link: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) भर्ती परीक्षा 2026 के प्रीलिम्स परीक्षा का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। जिन अभ्यर्थियों ने इस भर्ती के लिए सफलता पूर्वक आवेदन किया था, वे अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट sbi.bank.in पर जाकर अपना कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।

SBI PO Admit Card 2026 Direct Link

1,500 पदों के लिए 12 लाख से अधिक अभ्यर्थियों में मुकाबला

इस साल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने प्रोबेशनरी ऑफिसर के कुल 1,500 पदों पर योग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस प्रतिष्ठित बैंकिंग परीक्षा में शामिल होने के लिए देश भर से लगभग 12.14 लाख अभ्यर्थियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। ऐसे में 1500 सीटों के लिए अभ्यर्थियों के बीच बेहद कड़ा और दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है।

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1 और 2 अगस्त को आयोजित होगी प्रीलिम्स परीक्षा

स्टेट बैंक की ओर से जारी परीक्षा शेड्यूल के अनुसार, पीओ प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 1 अगस्त और 2 अगस्त 2026 को देश के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। यह ऑनलाइन बहुविकल्पीय (CBT) परीक्षा कई शिफ्टों में आयोजित की जाएगी। उम्मीदवार के एडमिट कार्ड पर उसकी परीक्षा की तारीख, परीक्षा की शिफ्ट, रिपोर्टिंग टाइम, गेट बंद होने का समय और अलॉट किए गए एग्जाम सेंटर का पूरा पता लिखा होगा।

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SBI PO एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करें?

अभ्यर्थियों को अपना कॉल लेटर डाउनलोड करने के लिए निम्नलिखित लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करने होंगे:

रजिस्ट्रेशन नंबर / रोल नंबर

पासवर्ड या जन्मतिथि (Date of Birth)

स्क्रीन पर दिखने वाला सिक्योरिटी कैप्चा कोड

आसान स्टेप्स में कैसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड?

  1. सबसे पहले एसबीआई की अधिकृत वेबसाइट sbi.bank.in पर जाएं।

2. होमपेज पर ऊपर दिए गए Careers सेक्शन में प्रवेश करें।

3. अब Join SBI मेन्यू में जाकर Current Openings विकल्प चुनें।

4. इसके बाद 'Recruitment of Probationary Officer (CRPD/PO/2026-27/09)' के लिंक पर क्लिक करें।

5. यहां 'Download Preliminary Examination Call Letter' लिंक खोलें।

6. अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दर्ज करके लॉगिन करें।

7. स्क्रीन पर दिख रहे एडमिट कार्ड को डाउनलोड करें और परीक्षा वाले दिन के लिए कम से कम 2 साफ प्रिंटआउट निकालकर सुरक्षित रख लें।

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परीक्षा केंद्र पर ले जाने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट

सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर केवल प्रिंटेड एडमिट कार्ड ही मान्य होगा, मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी दिखाने पर प्रवेश नहीं मिलेगा। एडमिट कार्ड की रंगीन/साफ कॉपी के साथ अभ्यर्थियों को अपना एक ओरिजनल फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट) और 2 हालिया पासपोर्ट साइज फोटो साथ ले जाना अनिवार्य है। परीक्षा शुरू होने से कम से कम 60 मिनट पहले केंद्र पर रिपोर्ट करें।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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