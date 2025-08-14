SBI PO 2025: SBI PO Pre result soon check here on sbi co in SBI PO 2025: SBI PO प्री का रिजल्ट जल्द, sbi.co.in पर ऐसे करें चेक, Career Hindi News - Hindustan
SBI PO 2025: देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक में अफसर बनने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवारों के लिए प्री परीक्षा के रिजल्ट का इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानThu, 14 Aug 2025 05:18 PM
SBI PO 2025: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) जल्द ही प्रोबेशनरी ऑफिसर (PO) प्रीलिमिनरी परीक्षा 2025 का नतीजा घोषित करने वाला है। उम्मीद है कि रिजल्ट अगस्त के आखिरी या सितंबर की शुरुआत में जारी किया जाएगा। बैंक ने यह परीक्षा 2, 4 और 5 अगस्त 2025 को देशभर के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की थी।

प्रीलिम्स में सफल अभ्यर्थियों को सितंबर 2025 में होने वाली मेन्स परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। मेन्स परीक्षा का एडमिट कार्ड परीक्षा से करीब एक हफ्ता पहले जारी होगा। इस साल प्रीलिम्स पेपर में कुल 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए और इसकी अवधि एक घंटे की थी। इस भर्ती अभियान के तहत कुल 541 PO पदों को भरा जाएगा, जिसमें 41 बैकलॉग पद भी शामिल हैं।

SBI PO 2025: ऐसे डाउनलोड करें SBI PO प्रीलिम्स रिजल्ट

1. SBI की ऑफ़िशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाएं।

2. होमपेज पर Careers सेक्शन खोलें।

3. Recruitment Results पर क्लिक करें।

4. “SBI PO Prelims 2025 Result” लिंक चुनें।

5. अपना रोल नंबर/रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि (या अन्य मांगी गई जानकारी) भरें।

6. रिजल्ट देखें, डाउनलोड करें और भविष्य के लिए सुरक्षित रख लें।

प्रीलिम्स में पास होने वाले उम्मीदवारों को रिजल्ट नोटिफिकेशन में दी गई तारीख और निर्देशों के अनुसार मेन्स के लिए रिपोर्ट करना होगा। जो अभ्यर्थी प्रीलिम्स पास नहीं कर पाएंगे, वे अगले चरण में शामिल नहीं हो सकेंगे। एसबीआई पीओ परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपना लॉगिन डिटेल्स तैयार रखें और ऑफिशियल SBI Careers पेज को समय-समय पर चेक करते रहें, ताकि रिजल्ट और आगे की प्रक्रिया से जुड़ी ताजा जानकारी मिलती रहे।

