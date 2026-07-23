SBI Asha Scholarship 2026: एसबीआई दे रहा है 15 लाख रुपये तक की स्कॉलरशिप, ऐसे करें अप्लाई
SBI Asha Scholarship 2026: एसबीआई फाउंडेशन की प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2026 के आवेदन शुरू हो गए हैं। योग्य और होनहार छात्रों को 15 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी।
SBI Asha Scholarship 2026: हर छात्र का सपना होता है कि वह अच्छी से अच्छी शिक्षा हासिल करे और अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करे। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो इंसान की तकदीर बदल सकता है। लेकिन अक्सर देखा गया है कि टैलेंट होने के बावजूद, पैसों की तंगी की वजह से कई होनहार बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। हमारे समाज में आज भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जिन्हें अपने बच्चों की फीस भरने के लिए दिन-रात एक करना पड़ता है। अगर आप भी किसी ऐसे हालात से गुजर रहे हैं या आपके आस-पास कोई ऐसा मेधावी छात्र है जो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो अब फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देश के सबसे बड़े बैंक की पहल, एसबीआई फाउंडेशन ने 'एसबीआई प्लैटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2026' का ऐलान कर दिया है। यह स्कॉलरशिप उन सभी होनहार और जरूरतमंद बच्चों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई है, जो अपनी काबिलियत के दम पर दुनिया जीतना चाहते हैं।
क्या है स्कॉलरशिप का दायरा
इस साल का यह प्रोग्राम कोई आम स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी कॉरपोरेट स्कॉलरशिप पहलों में से एक है। एसबीआई फाउंडेशन ने इस नेक काम के लिए 100 करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट तय किया है। इसका सीधा फायदा देश भर के 25,707 छात्रों को मिलने वाला है। इस शानदार पहल का मकसद बिल्कुल साफ है कि शिक्षा के रास्ते में आने वाली हर तरह की आर्थिक रुकावट को दूर करना और होनहार छात्रों को सपोर्ट करके भारत के भविष्य को सुनहरा बनाना।
किन-किन छात्रों को मिलेगा इस स्कॉलरशिप का फायदा?
एसबीआई की यह आशा स्कॉलरशिप किसी एक खास क्लास या कोर्स तक सीमित नहीं है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्कूल से लेकर विदेशों में पढ़ाई करने का सपना देखने वाले छात्रों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। आइए देखते हैं कि यह आर्थिक मदद किन कैटेगरीज में दी जा रही है -
- स्कूली छात्र (कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक)
- अंडरग्रेजुएट (ग्रेजुएशन कर रहे छात्र)
- पोस्टग्रेजुएट (पीजी के छात्र)
- मेडिकल की पढ़ाई कर रहे एमबीबीएस के छात्र
- देश के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों के छात्र
- आईआईएम से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे छात्र
- विदेशों में मास्टर डिग्री की पढ़ाई करने वाले होनहार छात्र
क्या हैं जरूरी शर्तें
अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का मन बना रहे हैं, तो कुछ बुनियादी शर्तों को पूरा करना बेहद जरूरी है। फाउंडेशन ने मेधावी छात्रों की पहचान के लिए कुछ खास मापदंड तय किए हैं। इसके लिए आवेदन करने वाले छात्र ने अपने पिछले एकेडमिक ईयर (यानी पिछली क्लास) में कम से कम 75% अंक हासिल किए हों या फिर उसका ओवरऑल सीजीपीए (CGPA) 7.5 होना चाहिए। वहीं हायर एजुकेशन वाले छात्रों के लिए जरूरी है कि वे मान्यता प्राप्त संस्थानों में पढ़ाई कर रहे हों। इनमें ग्रेड 'ए' या उससे ऊपर के नैक मान्यता प्राप्त संस्थान, टॉप 300 एनआईआरएफ (NIRF) 2025-26 रैंकिंग वाले कॉलेज, या टॉप 200 क्यूएस (QS) 2025-26 यूनिवर्सिटीज शामिल हैं। ध्यान देने वाली बात ये है कि स्कूली छात्रों के मामले में परिवार की सालाना कमाई 3,00,000 रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। वहीं, कॉलेज और उससे ऊपर की पढ़ाई के लिए आवेदन करने वालों के लिए यह लिमिट 6,00,000 रुपये सालाना रखी गई है। आवेदन करने से पहले छात्रों को ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर पूरी डिटेल्स जरूर चेक कर लेनी चाहिए।
कितनी मिलेगी स्कॉलरशिप की रकम?
स्कॉलरशिप के तहत मिलने वाली रकम आपके कोर्स और तय कैटेगरी पर निर्भर करती है। यह राशि 15,000 रुपये से शुरू होकर अधिकतम 15 लाख रुपये तक जा सकती है। एसबीआई फाउंडेशन का लक्ष्य सिर्फ एक बार पैसा देना नहीं है, बल्कि वह चाहता है कि जब तक छात्र की पढ़ाई पूरी न हो जाए, तब तक उसे यह माली मदद मिलती रहे। हालांकि, इसके लिए जरूरी है कि छात्र हर साल तय किए गए योग्यता के मापदंडों पर खरा उतरता रहे।
आवेदन करने का सही तरीका
इस शानदार मौके को हाथ से बिल्कुल न जाने दें। अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही सीधा और आसान है। आप घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं -
- सबसे पहले एसबीआई आशा स्कॉलरशिप के ऑफिशियल पोर्टल पर जाएं।
- वहां अपनी कैटेगरी के हिसाब से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (योग्यता की शर्तें) ध्यान से पढ़ें।
- इसके बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सभी सही-सही जानकारियां भरें।
- मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज (जैसे- मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, आईडी प्रूफ वगैरह) सही फॉर्मेट में अपलोड करें।
- आखिर में अपना फॉर्म सबमिट कर दें। इसके बाद आपको अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर आगे के सभी अपडेट्स मिलते रहेंगे।
आखिरी तारीख का रखें खास खयाल
ध्यान रहे कि इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 4 सितंबर 2026 तय की गई है। अक्सर लोग आखिरी दिन का इंतजार करते हैं और फिर सर्वर डाउन होने जैसी परेशानियों में फंस जाते हैं। इसलिए मेरी सलाह यही होगी कि आप जल्द से जल्द अपना फॉर्म भर दें और सभी डॉक्यूमेंट्स को दो बार चेक कर लें ताकि आपका फॉर्म किसी भी गलती की वजह से रिजेक्ट न हो।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
परिचय एवं अनुभव
हिमांशु तिवारी डिजिटल पत्रकारिता की दुनिया का एक जाना-पहचाना नाम हैं। बीते 10 सालों से वह लगातार पत्रकारिता में सक्रिय हैं और इस वक्त लाइव हिन्दुस्तान में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम कर रहे हैं और बीते 3 साल से वह इस संस्थान से जुड़े हैं। शिक्षा, करियर, नौकरियों, नीट, जेईई, बैंकिंग, एसएससी और यूपीएससी, यूपीपीएससी, बीपीएससी और आरपीएससी जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर उनकी खास पकड़ मानी जाती है। हिमांशु ने साल 2016 में पत्रकारिता की शुरुआत एबीपी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म से किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी और जी न्यूज (डीएनए) जैसे बड़े न्यूज चैनलों के डिजिटल प्लेटफॉर्म का भी हिस्सा रह चुके हैं। हिमांशु तिवारी सिर्फ पत्रकार नहीं, बल्कि एक सजग पाठक और आजीवन विद्यार्थी हैं, उनकी यही खूबी उनके कार्य में परिलक्षित होती है। उनका मानना है कि इन परीक्षाओं से जुड़ी सही और समय पर जानकारी लाखों युवाओं के भविष्य को दिशा दे सकती है, इसलिए वह इस बीट को सिर्फ खबर नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की तरह देखते हैं।
लेखन की सोच और मकसद
हिमांशु के लिए पत्रकारिता का मतलब सिर्फ सूचना देना नहीं है, बल्कि पाठक को सोचने की जगह देना भी है। खासकर करियर और शिक्षा के क्षेत्र में वह यह मानते हैं कि एक गलत या अधूरी खबर किसी छात्र की पूरी तैयारी को भटका सकती है। इसलिए उनके लेखन में सरल भाषा, ठोस तथ्य और व्यावहारिक नजरिया हमेशा प्राथमिकता में रहता है। उनकी कोशिश रहती है कि पाठक को सिर्फ खबर की जानकारी ही न हो, बल्कि यह भी समझ आए कि उस खबर का उसके जीवन और भविष्य से क्या रिश्ता है।
शिक्षा और अकादमिक पृष्ठभूमि
हिमांशु मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की पढ़ाई की और फिर जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पत्रकारिता के गुर सीखे। जामिया में मिली ट्रेनिंग ने उन्हें यह समझ दी कि पत्रकारिता सिर्फ तेज खबर लिखने का नाम नहीं, बल्कि तथ्यों की जांच, संदर्भ की समझ और संतुलित नजरिए से बात रखने की कला है।
रुचियां और निजी झुकाव
काम से इतर हिमांशु की गहरी रुचि समकालीन इतिहास, समानांतर सिनेमा और दर्शन में रही है। राजनीति और विदेश नीति पर पढ़ना-लिखना उन्हें विशेष रूप से पसंद है। इसी रुचि के चलते उन्होंने दो लोकसभा चुनावों और दर्जनों विधानसभा चुनावों की कवरेज की, जहां राजनीति को उन्होंने बेहद नजदीक से देखा और समझा। चुनावी आंकड़ों की बारीकियां, नेताओं के भाषण, जमीनी मुद्दे और जनता की प्रतिक्रियाएं, इन सभी पहलुओं को समेटते हुए उन्होंने सैकड़ों खबरें और विश्लेषण तैयार किए, जो राजनीतिक प्रक्रिया की गहरी समझ को दर्शाते हैं।
विशेषज्ञताएं
- शिक्षा, करियर और नौकरियों से जुड़ी खबरों पर विशेष रुचि और निरंतर लेखन
- नीट, जेईई और राज्यवार बोर्ड परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों, बदलावों और परिणामों पर गहन फोकस
- UPSC, UPPSC, MPPSC, BPSC, RPSC और JPSC जैसी सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी, पैटर्न और नीतिगत पहलुओं पर पैनी नजर
- अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और विदेश नीति से जुड़े विषयों का विश्लेषणात्मक लेखन
- राजनीति, चुनावी आंकड़ों और जमीनी मुद्दों पर सरल और तथ्यपरक एक्सप्लेनर तैयार करने का अनुभव